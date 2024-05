French Open: Zverev vs. Nadal frühestens am Montag

Das mit Spannung erwartete Erstrundenmatch zwischen Olympiasieger Alexander Zverev und Paris-Rekordsieger Rafael Nadal bei den French Open wird frühestens am Montag stattfinden.

von SID

zuletzt bearbeitet: 24.05.2024, 16:52 Uhr

Wie der Veranstalter am Freitag bekannt gab, werden am Sonntag zunächst Spiele der unteren Hälfte des Männer-Turnierbaums ausgetragen. Die restlichen Partien der ersten Runde sind für Montag und Dienstag angesetzt. Auch Angelique Kerber greift gegen Arantxa Rus (Niederlande) frühestens am zweiten Wettkampftag ins Geschehen ein.

Zverev als Favorit gegen den Rekordchampion

Andere deutsche Profis sind hingegen bereits zum Auftakt des Sandplatz-Grand-Slams gefordert. Tatjana Maria (Bad Saulgau) bekommt es mit Clara Tauson (Dänemark) zu tun - Laura Siegemund (Metzingen) trifft auf die US-Amerikanerin Sofia Kenin. Ebenfalls am Sonntag spielen Daniel Altmaier (Kempen) gegen Laslo Djere (Serbien) und Maximilian Marterer (Nürnberg) gegen Jordan Thompson (Australien). Nach Abschluss der Qualifikation könnten weitere Deutsche hinzukommen.

Zverev war bei der Auslosung ausgerechnet dem 22-maligen Grand-Slam-Sieger Nadal zugelost worden. Der Spanier geht nach zahlreichen Verletzungen als ungesetzter Spieler auf die Jagd nach seinem 15. Paris-Titel. Zverev, der sich bei seinem Titel beim Masters in Rom in Topform zeigte, geht als Favorit in die Partie. Beim letzten Aufeinandertreffen der beiden Topspieler im Paris-Halbfinale 2022 verletzte sich der Hamburger schwer am Knöchel und musste aufgeben - Nadal holte sich anschließend den 14. Titel.