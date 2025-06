Rom, Tokio, Turin: Die wichtigsten Duelle zwischen Zverev und Djokovic

Vor dem French Open Viertelfinalkracher Alexander Zverev vs. Novak Djokovic blicken wir auf die spannensten Duelle der beiden Top-Spieler, wobei der Serbe mit 8:5-Siegen in Führung liegt.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 04.06.2025, 15:59 Uhr

© Getty Images Alexander Zverev und Novak Djokovic im Viertelfinale der French Open 2019

2017, Masters in Rom, Finale: Zverev - Djokovic 6:4, 6:3

Das Spiel der Premieren für Zverev: erstes Match gegen Djokovic und erster Sieg, erstes Masters-Finale und erster Sieg, danach erstmals in den Top 10. "Ich werde mich den Rest meiner Karriere daran erinnern", sagte der gerade 20 Jahre alte gewordene Zverev damals. Es war sein Durchbruch in die absolute Weltspitze.

2018, ATP-Finals in London, Finale: Zverev - Djokovic 6:4, 6:3

In den Gruppenspielen hatte Zverev noch glatt gegen Djokovic verloren (4:6, 1:6), im Finale entzauberte er ihn schließlich und holte seinen bis dahin größten Titel. "Wie ich hier gespielt habe, wie ich das gewonnen habe, ist für mich absolut unglaublich", sagte Zverev. Es war eine von nur zwei Niederlagen Djokovics in neun Endspielen beim Jahresendturnier.

2019, French Open in Paris, Viertelfinale: Djokovic - Zverev 7:5, 6:2, 6:2

Das erste Grand-Slam- und erste Roland-Garros-Match der beiden, auch damals in der Runde der letzten acht, war eine ganz klare Sache für Djokovic, der dann allerdings im Halbfinale Dominic Thiem in fünf epischen Sätzen unterlag. Von den bislang nur vier Major-Matches gegen Djokovic gewann Zverev lediglich eines - als Djokovic im Januar 2025 im Halbfinale der Australian Open aufgab.

2021, Olympia in Tokio, Halbfinale: Zverev - Djokovic 1:6, 6:3, 6:1

Ein skurriles Match vor leeren Rängen bei den Olympischen Corona-Spielen. Gegen Djokovic, der eine seiner besten Saisons spielte, ging Zverev in Satz eins unter und deklassierte den Serben dann selbst. "Das ist einer der emotionalsten Siege meiner Karriere. Gegen Novak bei einem der großen Turniere zu gewinnen, scheint dieses Jahr unmöglich zu sein. Aber ich habe es irgendwie geschafft", sagte Zverev, der dann auch Gold holte. Djokovic war nach dem verpassten Olympiasieg untröstlich - bis er ihn sich drei Jahre später in Paris sicherte.

2021, US Open in New York, Halbfinale: Djokovic - Zverev 4:6, 6:2, 6:4, 4:6, 6:2

Zweieinhalb Monate nach der Olympia-Niederlage revanchierte sich Djokovic und gewann das bislang einzige Fünfsatzmatch gegen Zverev, kroch dabei tief in den Kopf des Deutschen, was auch dieser anerkannte. "Er spielt sein bestes Tennis, wenn er es muss", sagte Zverev: "In den allerwichtigsten Momenten möchte ich lieber gegen jeden anderen spielen. Novak ist einfach mental der Allerbeste."

2021, ATP-Finals in Turin, Halbfinale: Zverev - Djokovic 7:6 (7:4), 4:6, 6:3

Der letzte Akt der Dauer-Rivalität des Jahres 2021 war mehr eine körperliche als eine mentale Kraftprobe. "Es ist ein viel physischeres Match gewesen als bei Olympia", sagte Zverev. Drei Sätze lang jagten sich beide über den Platz mit dem besseren Ende für den Deutschen, der im Endspiel gegen Daniil Medwedew seinen zweiten Titel bei den ATP-Finals holte.

