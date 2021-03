Rublev ist sich fast sicher - Fehlt auch Djokovic in Miami?

Noch ist Andrey Rublev beim ATP-Tour-500-Turnier in Dubai engagiert. Der Blick des Russen geht aber nach vorne - nach Miami. Dort könnte auch Novak Djokovic fehlen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 19.03.2021, 14:58 Uhr

© Getty Images Andrey Rublev zählt auch in Miami zu den Favoriten

So brillant Andrey Rublev in den letzten Monaten auch bei 500er-Events aufgetreten ist - eine Kategorie höher hat es für den Russen in der jüngeren Vergangenheit nicht ganz so toll funktioniert. Lediglich fünf ATP-Masters-1000-Turniere stehen bei Rublev in der Wertung, die meisten Punkte (205) trägt dabei das Viertelfinale von Cincinnati bei.

"Ich möchte für Miami so bereit wie möglich sein", erklärte Rublev am Donnerstag in Dubai, wo er gegen Marton Fucsovics sein 23. Match in Serie auf 500er-Ebene gewann. "Weil dort werden Rafa (Nadal), (Roger) Federer, Dominic (Thiem) fehlen. Und in meinem Fall, wie bei allen Masters-1000-Turnieren, habe ich keine Punkte, kann also viele gewinnen. Das ist wirklich eine große Herausforderung für mich. Ich will dort richtig gut spielen."

Rublev deutete allerdings auch an, dass ein weiterer großer Name auf den Start in Miami verzichten könnte: Novak Djokovic. In dieser Hinsicht gab sich Rublev ziemlich sicher. Djokovic hat seit seinem Erfolg bei den Australian Open, wo er mit Bauchmuskelproblemen zu kämpfen hatte, nicht mehr gespielt. Eine Absenz des besten Spielers der Welt würde das Feld der Favoriten automatisch noch einmal vergrößern.