Rückkehr auf die Tour: Ons Jabeur in Indian Wells wieder dabei

Ons Jabeur hat sich nach einem schwierigen Saisonstart einer Operation unterzogen und war der WTA-Tour zuletzt einige Wochen ferngeblieben. In Indian Wells wird die Tunesierin nun wieder auf die große Tennisbühne zurückkehren.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 05.03.2023, 16:52 Uhr

Ons Jabeur kehrt in Indian Wells auf die WTA-Tour zurück

Sucht man auf der WTA-Tour nach das gewisse Extra an Finesse und dem Spiel mit der Taktik, dann wird man schnell bei einer Dame fündig: Ons Jabeur. Umso schwerer wiegt es, wenn die Tunesierin der großen Bühne des Damen-Tennis verletzungsbedingt fernbleiben muss. So wie es in den vergangenen Wochen bekanntermaßen der Fall war.

Nach einem zugegeben enttäuschenden Abschneiden bei den Australian Open 2023 zum Start ins Jahr musste sich Ons Jabeur einem kleineren Eingriff unterziehen, der zuletzt ein Antreten bei den Events in Doha und Dubai unmöglich machte. Auch von einem Antreten bei einem der beiden Vorbereitungsturniere für das Sunshine Double in Monterrey und Austin hat die Tunesierin abgesehen.

Jabeur könnte Punkte sammeln

Ab kommender Woche ist die Weltranglistenvierte jedoch wieder zurück auf der WTA-Tour. Am Sonntag veröffentlichte Jabeur einen Post in den sozialen Medien, der die Tunesierin bereits beim Training am Centre Court in Kalifornien zeigt. Sie sei sehr glücklich, wieder zurück auf der Tour zu sein. Und möchte sich recht herzlich für die Unterstützung bedanken.

In Indian Wells wird Jabeur auf der Position vier gesetzt sein, topgesetzt gehen die Weltranglistenerste Iga Swiatek und die Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka beim WTA-1000-Event ins Rennen. Ons Jabeur indes hat gute Chancen, just zur Rückkehr wertvolle Punkte für die Weltrangliste zu sammeln: Im Vorjahr war die Tunesierin bereits in Runde zwei in Indian Wells gescheitert.