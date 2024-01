ATP Brisbane: Rune brilliert und sichert sich seinen Platz im Viertelfinale

Nach knapp zweieinhalb Stunden und drei Sätzen sicherte sich Holger Rune seinen Platz im Viertelfinale der Brisbane International. Der Däne gewann 6:4 5:7 und 6:2 gegen Alexander Shevchenko.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 14:36 Uhr

© Getty Images

Der in Brisbane International an eins gesetzte Rune hat ein anstregendes Match hinter sich. Der "Viking" gewann den ersten Satz mit 6:4 und konnte durch sein brilliantes Spiel die Oberhand behalten. Der 23-jährige Shevchenko ließ sich aber nicht beirren und pushte sich durch das Match. Er wirkte selbstbewusst und hochmotiviert, dass Match noch für sich zu entscheiden. Nach einer dominierenden ersten Hälfte des zweiten Satzes durch den Dänen, kämpfte sich Shevchenko immer mehr ins Spiel zurück und es gelang ihm, dem an eins gesetzten Dänen den zweiten Satz mit 7:5 abzunehmen.

Daraufhin verschwand der junge Weltranglistenachte in der Kabine. Als er wiederkam, spielte er besser denn je in diesem Match. Der 23-jährige Shevchenko hatte keine Chance mehr gegen den nun höchst fokussierten Dänen. Doch Aufgeben war auch für die Nummer 48 der Weltrangliste keine Option. Er blieb im Spiel und machte es dem Dänen nicht leicht zu gewinnen. Schlussendlich konnte der 20-jährige Rune den Krimi für sich entscheiden und zieht somit ins Viertelfinale ein, wo er auf den Australier James Duckworth treffen wird, der zuvor Yannick Hanfmann besiegt hatte.

Yannick Hanfmann verpasst Einzug ins Viertelfinale

Hanfmann unterlag dem Australier James Duckworth mit 6:4 1:6 und 6:7 (2:7). In der ersten Runde hatte der Karlsruher gegen den an fünf gesetzten US-Amerikaner Sebastian Kodak gewonnen, heute hat es nicht für einen Sieg gereicht. Der 32-jährige belegt momentan den 51. Platz der Weltrangliste. Der einzige Deutsche der jetzt noch in Brisbane vertreten ist, ist Daniel Altmeier. Altmeier wird morgen um 17:30 Uhr auf den an zwei gesetzten Grigor Dimitrov treffen.

Ebenfalls morgen um 17:30 Uhr wird der King of Clay, Rafael Nadal spielen. Der Spanier wird morgen auf den Australier Jason Kubler treffen.

ATP Brisbane Spielplan