Rune verlängert seine Zusammenarbeit mit der Mouratoglou Akademie

Seit 2016 arbeitet der 20-jährige Holger Rune mit der Mouratoglou Akademie zusammen. Trotz seines neuen Trainerstabes will er die Akadmie nicht verlassen.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 31.12.2023, 17:01 Uhr

© Getty Images

Der Weltranglistenachte Holger Rune hat offiziell bestätigt, das er weiter mit der Akademie des berühmten Patrick Mouratoglou zusammenarbeiten möchte. Zusätzlich werden Mitglieder der Akademie Runes Trainerstab unterstützen. "Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit der Mouratoglou Tennis Akademie. Danke für die loyale Unterstützung und dafür, was ihr alles möglich macht", teilte der junge Däne via Instagram mit. Rune wurde 12 Monate von Patrick Mouratoglou trainerte, löste dann aber das Verhältnis mit Mouratoglou als Coach auf.

Seit Oktober diesen Jahres ist Boris Becker der neue Coach von Rune und wie der Däne öfters betonte, war Boris Becker als Coach die richtige Entscheidung. Außerdem neu ist Severin Lüthi, der schon Roger Federer trainerte und nun seit Dezember auch zu dem Trainerstab von Rune gehört. Die Ziele und Erwartungen des 20-jährigen scheinen also sehr hoch zu sein für die Saison 2024, er trainerte vor zwei Tagen ja auch schon mit dem auf die Tour zurückgekehrten Nadal.

Die Tennisstars traineren bei Mouratoglou

Die Tennisakademie des berühmten Coaches liegt direkt an der Cote d`Azur und ist eines der meist besuchten Tennisresorts der Welt. Mouratoglou ist dafür bekannt junge Tennistalente früh zu erkennen und zu fördern. So entdeckte er die momentane Nummer drei der Welt, Coco Gauff, im Alter von 10 Jahren. Diese verließ in ihrem Leben das erste mal die USA, um bei der Akademie spielen zu können. Stefanos Tsitsipas endteckte Mouratoglou mit 15 über YouTube. Er hatte daraufhin regelmäßig bei der Akadamie trainert und Mouratoglou wurde eine Art Mentor für den jungen Griechen, der von seinem Papa gecoached wird. Jahrelang war er außerdem der Coach von Serena Williams mit dem sie 10 Grand-Slam-Titel gewann.