Rybakina stoppt wohl Zusammenarbeit mit Co-Coach Sanguinetti

Nach ihrem Achtelfinal-Aus bei den US Open 2025 nimmt Elena Rybakina wohl mal wieder Änderungen in ihrem Trainer-Team vor. Nach der Rückkehr ihres umstrittenen Coaches Stefano Vukov beendet die Wimbledonsiegerin von 2022 laut italienischen Medienberichten nun die Zusammenarbeit mit ihrem Co-Trainer Davide Sanguinietti.

© Getty Images Laut italienischen Medienberichten gehört Davide Sanguinetti nicht mehr dem Coaching-Team von Elena Rybakina an.

Das Trainer-Team der Kasachin Elena Rybakina hat in den letzten Monaten einige Veränderungen erlebt. Nachdem die Wimbledonsiegerin von 2022 gegen Ende der letzten Saison die Trennung von ihrem langjährigen Trainer Stefano Vukov bekanntgab, der anschließend von der WTA aufgrund seines umstrittenen Coaching-Stils suspendiert wurde, gab es ein Gastspiel des ehemaligen Wimbledonsieger Goran Ivanisevic als „Super-Coach“, das jedoch frühzeitig wieder beendet wurde.

Und so wurde der Italiener Davide Sanguinette für das Trainer-Team um Rybakina angeheuert, der verschiedenen Berichten zufolge nur als verlängerter Arm von Vukic fungieren sollte, der im Hintergrund anscheinend weiterhin die Fäden zog. Nachdem die Sperre für Vukic nach dem Wimbledon-Turnier aufgehoben wurde, verkündete die 26-Jährige die erneute Zusammenarbeit mit ihrem Ex-Trainer, der bei den Turnieren somit auch wieder in der Box der Weltranglisten-10. zu sehen ist.

Fehlen wird dort in Zukunft wohl der 53-jährige Sanguinetti, der laut dem italienischen Internet-Portal Spazio Tennis den Laufpass von der ehemaligen Nr. 3 der Welt bekommen hat. Der nächste Auftritt von Rybakina ist im Rahmen der Asien-Tour bei den China Open in Peking geplant.