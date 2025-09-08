Sabalenka verteidigt Spitze: WTA-Weltrangliste nach den US Open

Aryna Sabalenka bleibt nach ihrem US-Open-Titel unangefochten an der Spitze der WTA-Weltrangliste. Hinter ihr formiert sich ein spannendes Verfolgerfeld, in dem Iga Swiatek, Coco Gauff und Newcomerin Amanda Anisimova die Schlagzeilen bestimmen.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 11:58 Uhr

© Getty Images Sabalenka ist und bleibt Nummer eins

Sabalenka weiterhin unangefochten

Mit 11.225 Punkten verteidigt Aryna Sabalenka erfolgreich ihren Platz an der Spitze der WTA. Die US-Open-Titelverteidigung sichert ihr nicht nur Punkte, sondern auch das Selbstvertrauen, die Saison 2025 weiterhin von oben zu dominieren. Iga Swiatek schafft es trotz starker Leistungen nicht zurück auf Platz eins (dazu hätte sie die tatkräftige Mithilfe von Sabalenka sowie einen US-Open-Sieg gebraucht), rückt aber dank ihrer Ergebnisse immerhin auf Rang zwei vor Coco Gauff, die mit 7.874 Punkten nun knapp dahinter liegt.

Neue Karriererekorde und junge Talente

Amanda Anisimova erreicht mit Platz vier und 5.159 Punkten ihr bisheriges Karrierehoch und zeigt, dass sie zunehmend in die Phalanx der Topspielerinnen vordringt. Mirra Andreeva beeindruckt trotz ihres Ausscheidens in der dritten Rune mit Platz fünf (4.793 Punkte) vor US-Duo Jessica Pegula (Platz sieben, 4.383 Punkte) und Madison Keys (Platz sechs, 4.579 Punkte).

Aufsteigerinnen und Überraschungen

Naomi Osaka schiebt sich nach einer starken Saisonleistung auf Rang 14 (2.489 Punkte), während Ekaterina Alexandrova (Platz 11) und Clara Tauson (Platz 12) in den Top 15 angekommen sind. Emma Raducanu hingegen bleibt weiter hinter ihren früheren Erfolgen zurück und rangiert derzeit auf Platz 33. Jelena Ostapenko, die in New York eher mit kontroversen Aussagen gegen Taylor Townsend als mit ihrem Spiel für Aufsehen sorgte, belegt aktuell Platz 24 und versucht diese Woche in Guadalajara, ein wenig Boden gutzumachen.

Rückschläge und Positionsverluste

Einige etablierte Spielerinnen stagnieren. Belinda Bencic etwa liegt auf Rang 17 (2.334 Punkte) leicht unter ihrer üblichen Position, während die immer noch verletzte Paula Badosa auf Platz 20 (2.195 Punkte) etwas zurückgefallen ist.