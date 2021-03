Sabine Lisicki: "Noch niemals solche Schmerzen gehabt"

Sabine Lisicki befindet sich wieder mal im Aufbautraining nach ihrer schweren Knieverletzung im vergangenen Herbst. In einem Youtube-Video nimmt sie ihre Fans nun mit.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 21.03.2021, 13:59 Uhr

Ob man ihr Lächeln erkenne, fragte Sabine Lisicki am Freitagabend via Twitter - und wir können sagen: Ja, eindeutig. Das schöne Video zeigt eine Sabine Lisicki beim leichten Volleytraining, es geht also bergauf nach ihrer erneuten Leidenszeit.

Sie habe seit dem 9. November kein Racket mehr in der Hand gehabt, schrieb Lisicki weiter, und wir erinnern uns: In Linz hatte sich die dauerverletzte Lisicki im Doppel erneut schwer verletzt, ausgerechnet kurz nachdem sie endlich wieder spielen konnte und zuvor in Prag zwei Runden gewonnen hatte.

Lisicki will nach Wimbledon

Aber was war genau passiert - und wie geht es ihr? Das klärte Lisicki nun selbst in einem Youtube-Video auf.

Erinnerungen an den Moment der Verletzung? Habe sie nicht mehr. Sie sei erst auf dem Boden liegend wieder zu sich gekommen, habe auch geblutet und "hatte so große Schmerzen, das es lächerlich war. Ich hatte niemals annähernd so starke Schmerzen verspürt." Sie habe geschrien vor Schmerzen, verrückterweise sei keine einzige Träne gekommen - es sei einfach der große Schmerz gewesen. Sie erinnere sich noch an ihre ersten Worte: "Da ist alles gebrochen." Und das nächste: "Ich will Wimbledon im nächsten Jahr spielen", so die Finalistin aus 2013.

Sabine Lisicki verletzte sich in Linz im Doppel

Lisicki: Operation am Kreuzband, Meniskus, Außenband...

Man habe ihr Bein nicht bewegen können, sei auf einer Trage abtransportiert worden, "das Schlimmste für einen Sportler", erklärte Lisicki. Im Arztzimmer habe sie dann extrem starke Schmerzmittel bekommen, die WTA und die Physiotherapeuten hätten einen enorm guten Job gemacht. Sie habe auf Krücken auf dem Gebäude laufen können, musste nicht gefahren werden, "darauf bin ich ziemlich stolz", so die 31-Jährige.

Ihr Radiologe habe dann untersucht, am Ende sei nicht nur das Kreuzband gerissen, sondern auch andere Bereich verletzt worden. Ein Chirurg in Innsbruck habe sie am kommenden Tag empfangen, "nach einer sehr sehr langen Nacht" - und direkt operiert. Man habe das Kreuzband ersetzen, den Meniskus und das Außenband operieren müssen. Nur das Innenband habe man nicht operiert, weil das von selbst heilen sollte. Nach dem Aufwachen habe sie aber gewusst: Alles ist gut gegangen.

Wie es aktuell um Lisicki steht und ihr Aufbautraining und das Comeback läuft? Darüber will Lisicki in kommenden Videos aufklären. Wir sind gespannt!