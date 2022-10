Sakkari im Finale von Guadalajara

Maria Sakkari gewinnt ihr Halbfinalmatch 7:5, 6:4 gegen Marie Bouzkova in Guadalajara. Das Finale steht am gleichen Tag an.

von Victoria Moser

zuletzt bearbeitet: 23.10.2022, 22:14 Uhr

Sakkari bekommt Chance auf zweiten Titel

Die 27-jährige Griechin konnte ins Finale des WTA-Tour-1000-Turniers einziehen. Nachdem die Partie am Samstag wegen Regens nach dem ersten Satz pausiert werden musste, konnte Sakkari sich heute den Sieg holen. Kostyuk, Collins und Kudermatova bezwang sie noch auf ihrem Weg ins Finale. Um sich die Trophäe zu sichern, muss Maria Sakkari noch eine letzte Hürde bezwingen: Jessica Pegula. Die US-Amerikanerin besiegte unter anderem Wimbledon-Siegerin Elena Rybakina und Victoria Azarenka. Ihren ersten und einzigen Titel holte sich Pegula 2019 in Washington.

Endlich ein zweiter Titel?

Für die fitte Griechin sieht es an der Titelfront noch mau aus. Ihren einzigen Turniersieg erspielte sie sich 2019 in Rabat beim 250er. Dabei gewann sie in drei Sätzen gegen Johanna Konta. Maria Sakkari hat keine gute Final-Bilanz zu verzeichnen. Sie steht jetzt in ihrem siebten WTA-Finalspiel und hat fünf davon verloren. Das letzte im September in Italien gegen Mayar Sherif. Ihr wohl schmerzhaftester Verlust mag St. Petersburg im Februar dieses Jahres gewesen sein, bei dem sie Anett Kontaveit in drei engen Sätzen (7:5, 6:7, 5:7) unterlag.

Qualifikation für die WTA-Finals

Mit ihrem Viertelfinalsieg in Guadalajara gegen die Russin Veronika Kudermetova, die auf Position 12 der Weltrangliste steht, konnte sich „Sakkatack“ zum zweiten Mal in ihrer Karriere für die WTA-Finals qualifizieren. In Fort Worth Texas leisten ihr Swiatek, Jabeur, Pegula, Gauff, Garcia, Sabalenka und Kasatkina Gesellschaft. Letztes Jahr erlag sie beim WTA-Endspiel Anett Kontaveit 1:6, 6:3, 3:6 im Halbfinale.