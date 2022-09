Sam Querrey beendet seine Karriere

Sam Querrey hat seine aktive Laufbahn als Tennisprofi im Alter von 34 Jahren beendet.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 01.09.2022, 22:22 Uhr

© Getty Images Sam Querrey beendet seine aktive Laufbahn

Im Alter von 34 Jahren ist Schluss: Sam Querrey hängt den Tennisschläger an den Nagel und beendet seine aktive Karriere als Profi. Sein letztes Match auf der Tour bestritt der US-Amerikaner bei den US Open, in Runde eins war gegen Ilya Ivashka in vier Sätzen Endstation. In der Doppelkonkurrenz scheiterte Querrey an der Seite von Steve Johnson einen Tag später ebenfalls bereits zum Auftakt.

"Mein Körper ist ein wenig müde. Ich bin seit 2006 bei den US Open dabei. Ich habe zwei kleine Kinder. Ich möchte etwas anderes machen. Ich möchte meinen Geist woanders testen und etwas Neues ausprobieren. Ich habe das Gefühl, dass das der richtige Zeitpunkt ist", begründete Querrey im Gespräch mit der ATP seine Entscheidung.

Querrey gewann in seiner Karriere auf der ATP-Tour zehn Titel und erreichte ein Karrierehoch von Position elf. Zudem fuhr der aufschlagstarke US-Amerikaner 23 Siege gegen Top-Ten-Spieler ein, der wohl denkwürdigste gelang ihm 2016 in der dritten Runde von Wimbledon gegen den damaligen Weltranglistenersten Novak Djokovic. Ein Jahr später erreichte der Mann aus San Francisco beim Rasenklassiker sogar das Halbfinale.

"Ich glaube, ich war über die Jahre hinweg ziemlich konstant. In 17 Jahren habe ich nur ein paar Majors verpasst. Ich war ein ziemlich guter Spieler in großen Matches. Ich habe das Gefühl, dass ich umso besser gespielt habe, je besser der Gegner war. Ich hatte einige tolle Siege", meinte Querrey, der neben Djokovic im Laufe seiner Karriere unter anderem auch Rafael Nadal, Andy Murray und Stan Wawrinka besiegen konnte.

