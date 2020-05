Sandplatz-Turnier in Rom im September?

Das traditionelle Tennis-Sandplatzturnier in Rom soll noch in diesem Jahr stattfinden, könnte dabei aber mit den French Open kollidieren.

von SID / tennisnet

zuletzt bearbeitet: 30.05.2020, 15:34 Uhr

Der Präsident des italienischen Tennisverbandes, Angelo Binaghi, zeigte sich optimistisch, die Italian Open bei Frauen und Männern "zwischen Mitte und Ende" September austragen zu können. Ursprünglich sollte das Turnier am 11. Mai beginnen, musste wegen der Corona-Pandemie aber verschoben werden.

Die French Open in Paris waren von den Organisatoren wegen der Pandemie eigenmächtig auf den Zeitraum ab 20. September verlegt worden, was für deutliche Kritik gesorgt hatte. Nach der Neu-Terminierung des Radklassikers Tour de France, der sich dadurch mit dem Grand-Slam-Turnier überschneiden würde, gab es aber Überlegungen, die Veranstaltung in Roland Garros nochmals um eine Woche nach hinten zu verschieben. Auch weil es ansonsten nur eine Woche Pause zwischen den US Open wäre. Offiziell ist dies aber noch nicht. Die US Open wollen Mitte Juni eine Entscheidung treffen, ob, wann und wo man spielen werde. Davon hängt wohl auch die weitere Turnierplanung der ATP und WTA ab.

Das Turnier in Rom gehört normalerweise neben den Sandplatz-Veranstaltungen in Monte-Carlo und Barcelona zu den wichtigsten Vorbereitungsturnieren für die French Open.