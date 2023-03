Sara Errani: Wieder im Rennen?

Sara Errani hat schwere Jahre hinter sich. Nun holte sie einen ITF-Titel und ist damit endlich wieder unter den Top 100 der Welt notiert.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 06.03.2023, 19:35 Uhr

© Getty Images Sara Errani

Die Italienerin, 2012 im Finale der French Open und 2013 auf Platz 5 der Welt notiert, hatte es in den vergangenen Spielzeiten nicht leicht. Eine Sperre wegen Dopings (Errani verwies darauf, dass das entsprechende Medikament ihrer Mutter bei der Zubereitung der Familien-Pasta ins Essen gekommen sei) ließ sie im WTA-Ranking weit abfallen, spielerisch hatte die mittlerweile 35-Jährige mit massiven Aufschlagproblemen zu kämpfen (beim Ballwurf), aufgrund derer sie Doppelfehler en masse produzierte und teilweise von unten aufschlug.

Nun feierte Errani einen wichtigen Sieg: Beim ITF-Turnier in Arcadia/USA holte sie den Titel, im Finale per Walkover über Arantxa Rus. Der Lohn: die Rückkehr in die Top 100, konkret ist Errani auf Platz 97 notiert. 2018 war sie im Nachklapp der Dopingpause aus dem exklusiven Club der besten 100 Spielerinnen der Welt gerutscht.

Ob Errani, eine klassische Sandplatzspielerin mit feinem Auge, noch mal an alte Zeiten anknüpfen kann? Man darf gespannt sein. Eine Frage, die man auch hinsichtlich der Doppelkonkurrenz stellen darf - hier war Errani in 2012 die Nummer 1 der Welt, mit 5 Grand-Slam-Titeln auf der Habenseite. Zuletzt war sie hier jedoch kaum noch aktiv.

WTA-Weltrangliste: Vekic und Kostyuk mit Sprüngen, Friedsam wieder unter Top 100

Und was ist sonst so los an Bewegung im WTA-Ranking? Unter den Top 20 gar nichts - dahinter schon. Donna Vekic klettert dank ihres Titels in Monterrey auf Platz 23, Marta Kostyuk dank ihres Austin-Siegs auf Platz 40.

Erfreulich aus deutscher Sicht: Auch Anna-Lena Friedsam gehört wieder zu den besten 100 Spielerinnen, steht nach ihrem Monterrey-Viertelfinale auf Platz 99. Beste Deutsche ist wieder Tatjana Maria auf Platz 70 vor Jule Niemeier auf 72 und Tamara Korpatsch auf 81.

In Österreich stellt Julia Grabher mit Platz 93 die Nummer 1.

