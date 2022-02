Schiedsrichter Sören Friemel - „Diffuse Vorwürfe - meine Reputation ist beschädigt"

Sören Friemel, der ranghöchste Schiedsrichter des Tennis-Weltverbandes, ist von der ITF mit einer einjährigen Sperre belegt worden. Friemel spricht von „dubiosen Vorwürfen“, die seine Reputation und seinen Ruf schwer beschädigt hätten.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 04.02.2022, 20:58 Uhr

© Imago ITF suspendiert Sören Friemel

Sören Friemel ist im internationalen Tennissport eine Instanz. Seit 2014 steht der Mann aus Münster, der mittlerweile in London lebt, dem Schiedsrichterwesen in der International Tennis Federation (ITF), dem Weltverband also, vor. Friemel hatte sich am 19. Juni 2021 selbst suspendiert, nach seinem abgewiesenen Einspruch wird er keine weiteren Rechtsschritte gegen die Bis zum 18. Juni 2022 laufende Sperre einlegen. wie Friemel gegenüber tennisnet.com noch einmal bestätigte. „Das ändert nichts mehr. Mein Ruf, meine Reputation sind schwer beschädigt“, so Friemel in den Westfälischen Nachrichten.

Wie die Zeitung aus Friemels Heimat berichtet, soll der Referee von einem jüngeren Kollegen nach den French Open im vergangenen Jahr belastet worden sein. Friemel soll demnach eine unangemessene Einladung ausgesprochen haben - was der erfahrene Schiedsrichter auch bestätigt. Allerdings: „Dass man während der Turniere noch zusammen einen Absacker getrunken hat, war und ist eigentlich ganz normal“, wird Friemel im Bericht der WN zitiert. „Und zu diesem Treffen ist es dann noch nicht einmal gekommen.

Friemel disqualifiziert Djokovic

Weitere Vorwürfe, die aus den Jahren 2010 bis 2014 stammen, legen nahe, dass Friemel gegen den Code of Conduct für Officials verstoßen habe. Konkrete Anschuldigungen sind Sören Friemel aber nicht bekannt. Er sieht sich vielmehr „plötzlich mit diffusen Vorwürfen belastet“ , die „sieben bis zehn Jahre alt sind.“

Als erstes Medium war der englische Telegraph auf die Causa aufmerksam geworden. „Die Beschwerde lautete, dass Sören unangemessene Kommentare und Einladungen an eine Einzelperson gemacht hat“, erklärte ein ITF-Sprecher gegenüber dem Telegraph. „Es ging um die Situation und das Machtungleichgewicht, so dass die Untersuchungsbeauftragten und das Gremium einen Verstoß gegen unseren Kodex feststellten.“

Friemel war 2020 ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten, als er als Oberschiedsrichter den Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic bei den US Open disqualifizieren musste, nachdem der Serbe eine Linienrichterin unabsichtlich mit einem weggeschlagenen Ball am Hals getroffen hatte.