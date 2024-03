Schockierende Bilder: Arthur Cazaux bricht in Miami zusammen

Arthur Cazaux ist beim ATP-Masters-1000-Turnier in Miami am Montag auf dem Platz kollabiert.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 18.03.2024, 22:46 Uhr

© Getty Images Arthur Cazaux musste in Miami aufgeben

Beunruhigende Bilder aus Florida: Arthur Cazaux ist am Montag in der ersten Qualifikationsrunde des ATP-Masters-1000-Turniers in Miami auf dem Platz zusammengebrochen. Der Franzose musste den Platz via Rollstuhl verlassen, war aber offenbar bei Bewusstsein.

Zurückzufahren ist der Kollaps des Weltranglisten-74. möglicherweise auf einen Hitzschlag. Zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs betrug die Außentemperatur in Miami rund 30 Grad Celsius, auf dem Court war die Temperatur wohl noch einmal deutlich höher. Weitere Informationen zu Cazauxs Gesundheitszustand gibt es aktuell nicht.

Cazaux überrascht in Melbourne

Für den in der Qualifikation an Position drei gesetzten Franzosen endete das Turnier in Miami somit mit einer Aufgabe. Sein Gegner Harold Mayot bekommt es im Kampf um einen Platz im Hauptfeld mit David Goffin zu tun.

Cazaux hatte zu Jahresbeginn bei den Australian Open auf sich aufmerksam gemacht. Der 21-Jährige gewann in Runde zwei gegen Holger Rune und scheiterte erst im Achtelfinale an Hubert Hurkacz.

