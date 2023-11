Schon zum dritten Mal: Murray und Coach Lendl trennen sich

Tennisstar Andy Murray hat sich von seinem Trainer Ivan Lendl getrennt - schon zum dritten Mal. Seit März 2022 hatten die beiden wieder zusammengearbeitet, doch Murray konnte vor allem bei den großen Turnieren nicht an Leistungen aus vergangenen Tagen anknüpfen.

von SID

zuletzt bearbeitet: 10.11.2023, 20:40 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Andy Murray und Ivan Lendl gehen erneut getrennte Wege.

"Ivan hat mir in den wichtigsten Momenten meiner Karriere zur Seite gestanden, und ich kann ihm nicht genug für alles danken, was er mir ermöglicht hat", sagte Murray. Bei den beiden vorherigen Engagements hatte der heute 36-Jährige zweimal den Titel in Wimbledon (2013, 2016) und einmal bei den US Open (2012) geholt, hinzu kamen zwei Goldmedaillen bei Olympischen Spielen (2012, 2016).

Neben den ausbleibenden Erfolgen sollen auch die vielen Reisen für Lendl ein Problem gewesen sein. Über die Trennung von Murray sagte der achtmalige Grand-Slam-Sieger: "Ich werde mit großartigen Erinnerungen auf die Zeit zurückblicken [...]. Er arbeitet so hart wie kein anderer und der Sport ist durch ihn besser geworden. Ich wünsche ihm nur das Beste für die kommenden Jahre."

Murray liegt momentan auf Platz 42 der ATP-Weltrangliste und wird am 25. November für das britische Davis-Cup-Team im Achtelfinale gegen Serbien spielen. Ab sofort wird er von Mark Hilton und Jonny O'Mara trainiert.