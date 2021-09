Schritt 3 von 7 zum Grand Slam: Novak Djokovic vs. Kei Nishikori

Novak Djokovic fehlen noch fünf Siege zum Gewinn des Kalender-Grand-Slams. Den nächsten soll es heute gegen Kei Nishikori geben.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 04.09.2021, 05:08 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic hat mit Kei Nishikori zumeist viel Freude gehabt

Novak Djokovic war ziemlich kurz angebunden in seinem Post-Match-Interview am Donnerstagabend bei ESPN. Am Match gegen Tallon Griekspoor, das der Branchenprimus völlig problemlos für sich entschied, konnte es nicht gelegen haben. Auch mit dem Publikum hatte sich Djokovic versöhnt, diesmal schickte er seine Herzen in alle vier Himmelsrichtungen. Nein, Novak Djokovic dachte einfach, noch nicht auf Sendung zu sein, schließlich hatte ihm noch niemand ein Mikro an die Trainingsjacke geheftet.

Sobald das aber geklärt war, gab es für Nole kein Halten mehr. Djokovic dozierte über Gott und die Welt, ließ Pam Shriver, früher selbst in der absoluten Weltspitze vertreten, staunend zurück. Den vollen Inhalt des Monologs des Meisters wiederzugeben, würde hier den Rahmen sprengen. Dass Djokovic aber seinen nächsten Gegner Kei Nishikori über alle Maßen gelobt hat, darf nicht unerwähnt bleiben.

Djokovic mit 16 Siegen in Folge

Jetzt ist es vielleicht so, dass Novak Djokovic die Erinnerungen an 2014 noch präsent sind. Damals unterlag er Nishikori wie aus dem Nichts im Halbfinale. Allerdings hatte es damals gefühlt 40 Grad, Djokovic war nahe am körperlichen Zusammenbruch. Für den Samstag ist nichts dergleichen zu erwarten, seit dem Besuch des Tornados vor drei Tagen hat es in New York City deutlich abgekühlt. Und: Kei Nishikori war vor sieben Jahren ein anderer Spieler. Ein besserer nämlich.

Seitdem hat Novak Djokovic alle 16 gespielten Partien gegen Nishikori gewonnen, die jüngste Klatsche für den Japaner liegt nicht lange zurück: Nicht, dass Nishikori mit einem Heimsieg bei den Olympischen Spielen zwingend gerechnet hätte, die 6:2, 6:0-Packung zugunsten von Djokovic hat dann aber doch doppelt geschmerzt. Wird es heute im zweiten Match nach 18 Uhr MESZ im Arthur Ashe Stadium besser für Kei Nishikori laufen? Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht.

