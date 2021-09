Schritt 4 von 7 zum Grand Slam: Novak Djokovic vs. Jenson Brooksby

Vier Siege fehlen Novak Djokovic noch zum Gewinn des Kalender-Grand-Slams. Nächster Gegner bei den US Open 2021 wird der junge US-Amerikaner Jenson Brooksby sein.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 06.09.2021, 03:09 Uhr

© Getty Images Jenson Brooksby - irgendwie Nachfolger von Andy Roddick

Die Bilanz von Novak Djokovic gegen Florian Mayer? Fünf Siege bei ebenso vielen Matches. Warum das wichtig ist? Nun, nach den starken Auftritten von Jenson Brooksby während der US-Turniere im Sommer, vor allem in Washington, zog Andy Murray den Vergleich zwischen Brooksbys Rückhand und jener des längst seinen Tennis-Ruhestand genießenden Bayreuthers. Ob der eingesprungene Rückhand-Stopp und die eine oder andere längere Toilettenpause dem Weltranglisten-Ersten den Nerv ziehen können? Zweifel sind angebracht.

Die Auslosung hat es mit Novak Djokovic bislang jedenfalls nicht schlecht gemeint. Holger Vitus Nodskov Rune zum Auftakt, das nahm Djokovic ebenso gerne wie Tallon Griekspoor in Runde zwei. Dass danach mit Kei Nishikori einen der Lieblingsgegner im Artuhr Ashe Stadium auf der anderen Seite des Netzes stand: auch akzeptiert. Dass Djokovic schon zwei Sätze abgegeben hat, bedeutet nichts. Schließlich hat der 20-malige Major-Champion nach den Olympischen Spielen eine längere Schaffenspause eingelegt.

Roddick letzter US-Sieger eines Majors

Jenson Brooksby hat mit seinem Fünf-Satz-Erfolg gegen Aslan Karatsev ein ganz kleines Kapitel Tennisgeschichte geschrieben, er ist mit seinen 20 Jahren der jüngste US-Amerikaner seit Andy Roddick im Jahr 2002, der das Achtelfinale erreicht hat. Wir blättern kurz in den Annalen nach: Ja, ein Jahr später hat Roddick tatsächlich sein Heim-Major gewonnen. Als bislang letzter Lokalmatador. Andy Roddick ist noch länger in Rente als Florian Mayer, begeistert aber immerhin noch mit launigen Kommentaren zur Tennisszene, die er auf verschiedenen Kanälen los wird. Roddick hat in seiner Bilanz gegen Novak Djokovic übrigens auf ewig mit 5:4-Siegen die Führung inne.

Wird Jenson Brooksby zum Stolperstein für Nole? Natürlich nicht. Gegen Karatsev lief der Motor ab Satz vier schon auf Reserve, umso bemerkenswerter, dass der Russe daraus kein Kapital schlagen konnte. Djokovic verteilt in der Regel aber keine Geschenke, schon gar nicht, wenn ein großes Kapitel Tennisgeschichte ansteht. Aber unterhaltsam sollte es dennoch werden. Vor allem, wenn das Publikum so ins Geschehen eingreift wie bei Frances Tiafoe gegen Andrey Rublev.

Hier das Einzel-Tableau in New York City