Schwarzer deutscher Tag in Melbourne - Hoffen auf Lys

Keiner der drei deutschen Tennisprofis schaffte es am Montag in die zweite Runde der Australian Open. Die Blicke richten sich nun auf den ersten Auftritt von Hoffnungsträgerin Eva Lys.

von SID

zuletzt bearbeitet: 19.01.2026, 13:45 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Als deutsche Nr. 1 ruhen die Hoffnungen der deutschen Tennis-Damen vor allem auf der Hamburgerin Eva Lys.

Eine fiese Lehrstunde vom Altmeister, zwei vermeidbare Pleiten und kein Erfolgserlebnis: Die deutschen Tennisprofis haben in Melbourne einen gänzlich gebrauchten Tag erwischt. Nach den Erstrunden-Niederlagen von Daniel Altmaier, Tatjana Maria und Ella Seidel ruhen die Hoffnungen bei den Australian Open nun unter anderem auf der letztjährigen Überraschungs-Achtelfinalistin Eva Lys, die am Dienstag loslegt.

"So ist Tennis", sagte Altmaier nach seiner denkwürdigen Niederlage gegen den einstigen US-Open-Sieger Marin Cilic ernüchtert. Beim 0:6, 0:6, 6:7 (3:7) gegen den 37-jährigen Kroaten präsentierte sich der Kempener lange völlig von der Rolle. Inklusive seiner klaren Niederlage beim Vorbereitungsturnier in Adelaide verlor Altmaier 25 einzelne Spiele in Folge - eine ganz bittere Serie. Nur durch ein zartes Aufbäumen im dritten Satz verhinderte er eine noch schlimmere Packung.

"Peinlich", sagte er hinterher, sei es ihm nicht gewesen, dass er zwischenzeitlich sogar auf einem historischen "Triple Bagel"-Kurs unterwegs gewesen war und verwies auf Umstellungen in seinem Spiel, die noch nicht greifen würden. Aber dass der in die Jahre gekommene Weltranglisten-70. Cilic über weite Strecken der aktivere und in allen Belangen bessere Spieler war, konnte Altmaier nicht gefallen. Der 27-Jährige, derzeit die Nummer 44 im Ranking, legte in den ersten beiden Sätzen eine bedenkliche Körpersprache an den Tag.

Für die deutschen Frauen war es zuvor nicht viel besser gelaufen. Zunächst flog Maria als erste Deutsche aus dem Turnier. In der Mittagshitze von Melbourne verlor die 38-Jährige gegen die 18 Jahre jüngere Kroatin Petra Marcinko mit 3:6, 5:7. Auch eine 5:3-Führung im zweiten Satz sowie die Anfeuerungen der deutschen Fans konnten die Niederlage nach 88 Minuten nicht verhindern.

Die 20 Jahre alte Seidel musste sich im Anschluss Oxana Selechmetjewa nach einer extrem schwankenden Leistung mit 3:6, 6:3, 0:6 geschlagen geben. Der Hamburgerin, die im Herbst den Sprung in die Top 100 der Weltrangliste geschafft hatte, unterliefen auf dem Außencourt 15 zu viele Fehler. Zwischenzeitlich verlor sie gegen die Linkshänderin Selechmetjewa sieben Spiele in Folge, später noch einmal sechs.

"Sie wirkt hier wirklich ganz verzweifelt - sie steht neben sich", analysierte die frühere Bundestrainerin Barbara Rittner den Entscheidungssatz bei Eurosport. Von den vier gestarteten deutschen Frauen sind somit nur noch zwei im Turnier: neben Wimbledon-Viertelfinalistin Laura Siegemund auch Hoffnungsträgerin Lys.

Die deutsche Nummer eins nutzte den Tag auf der Anlage, um konzentriert an ihrem Spiel zu arbeiten. Lys ist erst am Dienstagmorgen (MEZ/Eurosport) gefordert - und vor ihrem Match gegen die Rumänin Sorana Cirstea (35) optimistisch.

"Das ist eine sehr, sehr erfahrene Spielerin, solche Spielerinnen sind immer relativ tricky", mahnte Lys zwar im Vorfeld, "aber ich bin mir sicher, dass mir ihr Spiel sehr, sehr liegt. Ich habe da ein gutes Gefühl."

Im vergangenen Jahr hatte die 24-Jährige noch als "Lucky Lys" für Furore gesorgt, als sie als Nachrückerin ins Achtelfinale gestürmt war - nun will die Hamburgerin den nächsten Schritt gehen.

"Man sagt ja, dass das zweite Jahr auf der Tour, wenn man dann in den Top 100 ist, das schwierigste ist, weil man dann alles bestätigen muss", erklärte Lys. Verunsichern lassen will sie sich davon aber nicht, sondern sich "einfach auf den Prozess" fokussieren. Für Deutschlands Topstar Alexander Zverev geht es nach seinem Auftakterfolg erst am Mittwoch weiter.