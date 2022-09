"Kriege jedes Mal eine Verwarnung": Rafael Nadal kontert Kritik von John McEnroe

Rafael Nadal hat sich amüsiert gezeigt ob der Kritik von John McEnroe, dass er die 25-Sekunden-Regel nicht befolgen würde.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 02.09.2022, 17:18 Uhr

© Getty Images Rafael Nadal

Rafael Nadal hat's ja generell nicht einfach. Mit fortgeschrittenem Alter bis zur glatten 30 haben bei ihm auch die Rituale zugenommen, die es zwischen den Ballwechseln zu erfüllen gilt. Neben den geordneten Flaschen und den nicht betretungswürdigen Linien auf dem Weg zum Seitenwechsel hat Nadal natürlich vor allem damit alle Hände zu tun, sich vorm Aufschlag (oder Return)...

die Hose zu richten

das Shirt links zurechtzuzupfen

das Shirt rechts zurechtzuzupfen

die Nase zu berühren

die Haare hinters linke Ohr zu legen

noch mal die Nase zu berühren

und die Haare hinters rechte Ohr zu streichen

Nadal ist mittlerweile recht geübt, das Ganze nimmt nur wenige Sekunden in Anspruch. Sekunden jedoch, die knapp geworden sind - nachdem die Shot Clock (wegen ihm?) erfunden wurde.

John McEnroe will mehr Tempo

John McEnroe geht das alles offenbar noch nicht schnell genug, und so musste sich Nadal dieser Tage anhören, er würde sich hieran nicht halten. Und die Schiedsrichter in seinem Fall oft ein Auge zudrücken. Was einen Reporter vor Ort dazu veranlasste zu hinterfragen, ob das womöglich an Nadals Vermächtnis kratze - dass eben für ihn andere Regeln gelten würden.

Nadal lauschte gespannt - und brach in Gelächter aus. "Ich denke, das ist ein Witz", sagte er. Er habe schon einige Verwarnungen in seiner Karriere (deswegen) erhalten. "Aber nie dafür, dass ich einen Schläger zerstört habe. Nie dafür, dass ich auf dem Platz randaliert habe", erklärte er weiter - womöglich indirekt mit einer Ansage an den guten Johnny Mac.

"Wenn du das Handtuch holst, kriegst du Probleme"

Das Problem: Er schwitze sehr viel, und das bei den sehr heißen Temperaturen. Zudem bringen die Ballkids ja die Handücher nicht mehr, und die liegen mittlerweile weit weg. Ein Problem für Spieler wie ihn, die viel schwitzen würden. "Du weißt, wenn du das Handtuch holst, kriegst du Probleme mit der Zeit." Aber er glaube nicht, dass er anders behandelt werde von Seiten der Schiedsrichter. "Und wenn ich mehr als 25 Sekunden brauche, kriege ich eine Verwarnung, jedes Mal", so Nadal.

Warum McEnroe das behaupte? "Verstehe ich nicht", grübelte Nadal. Und versprach: "Aber ich werde ich später mal drauf ansprechen."

Ob sich im Achtelfinale die zeitliche Problematik verstärkt für Nadal? Nach der Verletzung an der Nase in der vorigen Nacht ist beim Abtupfen hier womöglich Vorsicht angesagt, um größere Schäden zu vermeiden. Vorsicht, die vielleicht weitere ein oder zwei Sekunden kosten könnte.