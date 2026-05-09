Sebastian Ofner vor Match gegen Sinner: "Gut aufschlagen"

Sebastian Ofner hat heute eine Herkulesaufgabe vor sich: ein Match gegen den quasi unschlagbaren Jannik Sinner. An einen Sieg glauben will er trotzdem.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 09.05.2026, 10:57 Uhr

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© GEPA Pictures

Sebastian Ofner war zufrieden mit seinem Auftritt in Rom in Runde 1. Ein souveränes 6:3, 6:3 über den US-Amerikaner Alex Michelsen - und damit die Gewissheit, nun auf die Hauptattraktion in Rom zu treffen. Jannik Sinner nämlich, Weltnummer 1 und der Mann der Stunde.

Vier Turniere hat der Italiener zuletzt am Stück gewonnen, und nicht irgendwelche, sondern Masters-Events: in Indian Wells, Miami, Monte-Carlo und Madrid. Und das äußerst souverän. Eine unlösbare Aufgabe also für “Ofi”?

“Ich werde versuchen, mein Tennis zu spielen, mein Bestes zu geben. Dann werden wir sehen, wie es läuft. Ich muss daran glauben, dass ich ihn schlagen kann. Sonst würde ich nur zum Spaß auf den Platz gehen”, sagte Ofner nach seinem Match gegen Michelsen. Aber natürlich werde es extrem schwer.

Ofner braucht gegen Sinner mehr erste Aufschläge

Ein Mal haben die beiden bereits gegeneinander gespielt, 2019 beim Challenger-Turnier in Sankt Ulrich. Sinner, damals 18 Jahre jung, siegte mit 6:2, 6:4.

“Wenn es mir gelingt, sehr gut aufzuschlagen, könnte es vielleicht ein ausgeglichenes Spiel werden. Das könnte der Schlüssel sein”, so Ofner. Hier müsste er sich allerdings steigern im Vergleich zu Runde 1: Gegen Michelsen brachte er nur 52 Prozent seiner ersten Aufschläge ins Feld, gegen den returnstarken Sinner ist das sicherlich zu wenig. Auch wenn Ofner dann zu 84 Prozent den Punkt machte.

Dass es in Rom auch gegen das italienische Publikum gehen wird, scheint indes kein Problem. “Die italienischen Fans sind manchmal ein bisschen verrückt”, sagte Ofner mit einem Augenzwinkern. “Aber ich spiele gerne in einer solchen Atmosphäre. Egal, ob sie nun für mich oder für den anderen jubeln: Es ist auf jeden Fall schön, Teil solcher Spiele zu sein.”