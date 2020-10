Sechs Endspiele verloren - gelingt Félix Auger-Aliassime in dieser Woche die Premiere?

Félix Auger-Aliassime ist auf dem Weg in Richtung Weltspitze. Ein Turnier konnte der Kanadier bis dato allerdings noch nicht gewinnen.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 20.10.2020, 15:29 Uhr

© Getty Images Félix Auger-Aliassime - nicht happy am Sonntag

Egor Gerasimov wird der erste Spieler sein, der die Leidensfähigkeit von Félix Auger-Aliassime beim zweiten Kölner ATP-Tour-250-Turnier testen wird. Der Weißrusse hat in Runde eins Daniel Altmaier gerade mal ein Spiel überlassen, geht rechtschaffen unbelastet in das Duell mit dem 20-jährigen Kanadier. Der allerdings musste am Sonntag die nächste Enttäuschung verkraften: Auch gegen Alexander Zverev konnte „FAA“ den so ersehnten ersten Turniersieg einfahren.

Dieser war ihm in diesem Jahr schon zweimal verwehrt worden: In Rotterdam von Gael Monfils, danach in Marseille von Stefanos Tsitsipas. Im Vorjahr war Auger-Aliassime in den Endspielen von Rio de Janeiro, Lyon und Stuttgart gestanden, hatte in letzterem gegen einen gnadenlosen Matteo Berrettini trotz eines knappen Endergebnisses keine Chance.

Gegen Zverev war es ähnlich: Der Deutsche spielte einfach kompakter, leistete sich weniger Fehler als sein Gegner. Und konnte mit dem Aufschlag immer wieder heikle Situationen lösen.

Zverev glaubt an Auger-Aliassime

„Ich spiele einfach nicht gut in Endspielen“, erklärte Auger-Aliassime im Anschluss an das Endspiel. „Es ist sehr hart, das zu akzeptieren.“ Er sei einfach frustriert gewesen über sein Spielniveau am Sonntag.

Dass Félix in der laufenden Woche eine weitere Chance bekommt, ist nicht ausgeschlossen. Sollte er Gerasimov schlagen, würde laut Setzliste Jan-Lennard Struff im Viertelfinale warten, danach mit Diego Schwartzman ein Halbfinalist der French Open, der sein erstes Hallenturnier des Jahres bestreitet. Auf seinen Bezwinger vom Sonntag könnte Auger-Aliassime erst wieder im letzten Match nach zwei Wochen Köln treffen.

Und vielleicht erfüllen sich dann ja schon die Worte, die Alexander Zverev in seiner wie immer starken Ansprache nach dem Titelgewinn in der Kölner Lanxess Arena gefunden hat. „Félix, Du bist ein unglaublicher Spieler. Ich weiß, das bedeutet Dir jetzt nicht viel. Aber ich bin mir sicher, dass Du nicht nur einen Titel gewinnen wirst, sondern viele in Deiner Karriere. Und auch größerer als diesen hier.“