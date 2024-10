Serena Williams: An Glamour mangelt es nach wie vor nicht

Das Magazin Glamour hat gesprochen - und Serena Williams zu einer globalen „Frau des Jahres“ gewählt.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 03.10.2024, 14:46 Uhr

© Instagram / Glamour Magazine An Glamour hat es Serena Williams noch nie gemangelt

Es stimmt natürlich: Je später es in einem Jahr wird, umso dichter wird die Vergabe von Preisen aller Art. Da bekommt man natürlich mehr Aufmerksamkeit, wenn man sich schon Anfang Oktober spendabel gibt. So wie das Magazin Glamour. Das hat nämlich Serena Williams zu einer globalen Frau des Jahres gewählt. Wie übrigens auch Pamela Anderson, deren letzter Grand-Slam-Erfolg noch viele Monde weiter zurückliegt als jener von Serena (Australien 2017).

„Die Größte aller Zeiten mag it dem Tennis fertig sein“, hieß es von Seiten Glamour bei X. „Aber sie hat ihr Augenmerk schon auf eine neue Art der internationalen Dominanz gelegt.“

Serenas besondere Beziehung zu Venus

Die 23-malige Major-Championesse wird in der aktuellen Ausgabe auch ausführlich interviewt. Da beschreibt Serena die Herausforderungen, die sich ihr stellen, wenn sie versucht, ihre Familie mit zwei Töchtern und ihre beruflichen Abenteuer unter einen Hut zu bringen. Und sie blickt auch zurück auf ihre aktive Zeit. Und die besondere Beziehung zu Schwester Venus.

„Tennis ist so einsam“, erzählt Serena also. „Man ist zehn oder elf Monate des Jahres unterwegs. Man muss sich wirklich auf jemanden verlassen können, der auch da draußen ist. Und Venus war da. Wer sonst hätte nachvollziehen können, wie ich mich fühle? Wir waren erfolgreich. Und wir waren schwarz. Wir haben uns gegenseitig gestärkt. Wir haben zusammengewohnt bis ein Jahr, bevor Olympia zur Welt gekommen ist. Also eigentlich unser ganzes Leben.“