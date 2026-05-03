Serena Williams besucht „Bro“ Hamilton beim F1 in Miami

Anlässlich des Formel-1-Grand-Grix in Miami ließ es sich Tennis-Legende Serena Williams nicht nehmen, dem Ferrari-Team um den Briten Lewis Hamilton einen Besuch abzustatten und stellte anschließend in einem Instagram-Post ihre seelische Verbundenheit zum siebenfachen Weltmeister dar.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 03.05.2026, 20:02 Uhr

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© Getty Images In Miami besuchte Serena Williams beim Formel-1-Rennen ihren "Bro" Luis Hamilton.

Zahlreiche Tennisfans weltweit spekulieren nach wie vor mit einem Comeback der 23-fachen Grand-Slam-Championesse Serena Williams und hätten diese natürlich allzu gerne bereits bei den 1000er-Events auf der roten Asche in Vorbereitung auf die French Open gesehen. Auch wenn es nicht mit der Caja Magica in Madrid in dieser Woche klappte und sie auch beim Event im Foro Italico in Rom nicht zu sehen sein wird, zeigte sich die US-Amerikanerin immerhin auf anderer großer Bühne.

Nicht gerade zufälligerweise wählte die 44-Jährige die Box des Ferrari-Teams, um dem Formel-1-Event in Miami einen Besuch abzustatten. Dort ist aktuell der Brite Luis Hamilton als Werksfahrer zugange, den seit mehreren Jahren eine dicke Freundschaft mit Williams verbindet, wie die langjährige Weltranglistenerste anschließend mit einem Post bei Instagram verdeutlichte.

„Ich hatte viel Spaß mit den Ferrari-Fahrern. Ich erinnere mich, dass ich Luis unbedingt kennenlernen wollte, weil er dieser großartige schwarze Fahrer war, der in England genau zu der Zeit gewann, als Venus oder ich in Wimbledon triumphierten. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns unbedingt treffen sollten. Und das Taten wir auch, und von da an feierten wir immer zusammen, wenn wir beide gewannen (und das war oft). Über zehn Jahre später sind wir immer noch sehr eng befreundet. Das ist mein Bruder", so die vierfache Olympia-Goldmedaillen-Gewinnerin im sozialen Netzwerk.

Auch wenn Hamilton seit seinem letzten Titelgewinn 2020 den ganz großen Erfolgen etwas hinterherläuft, scheint der 41-Jährige immer noch die gleiche Leidenschaft für den Rennsport aufzubringen. Ob der Brite seiner Legenden-Kollegin beim Meeting eine Fortsetzung ihrer Karriere als „Ü-40-Sportlerin“ schmackhaft machten konnte, bleibt dabei weiterhin im Bereich der Spekulationen.