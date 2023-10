Serena Williams erhält Fashion-Award

Ex-Nummer 1 Serena Williams soll den CFDA Fashion Award erhalten - als erste Sportlerin überhaupt.

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 14.10.2023, 09:10 Uhr

© Getty Images Serena Williams

"Seit ich ein kleines Mädchen war, habe ich die Mode als Ventil genutzt, um mich auszudrücken", sagte Williams hierzu. "Es hat mir so viel Spaß gemacht, meinen Stil zu erlernen und zuzulassen, dass er sich mit der Entwicklung meines Lebens verändert, aber eines habe ich immer beibehalten - Mode ist für alle da, unabhängig von Größe, Rasse oder Einkommen. Ich fühle mich unglaublich geehrt, den prestigeträchtigen Fashion Icon Award von der CFDA zu erhalten, einer Organisation, deren Arbeit ich schon lange bewundere, und zu den Stilikonen zu gehören, zu denen ich immer aufgeschaut habe."

Bei der CFDA handelt es sich um den "Council of Fashion Designers of America", ein Non-Profit-Berufsverband US-amerikanischer Modedesigner. Er wurde in 1962 von Eleanor Lambert zum Zweck der Förderung von Mode in den USA gegründet.

Der Fashion Icon Award wird seit 2002 verliehen, an Personen, deren persönlicher Stil einen starken Einfluss auf die Modewelt hat. Williams reiht in die Riege von Promis wie Beyoncé, Pharrell Williams, Rihanna, Kate Moss, Lady Gaga, Lenny Kravitz und Naomi Campbell ein.

Williams selbst hat seit 2018 ihre eigene Modelinie "S by Serena", mittlerweile vertreibt sie darunter auch Schmuck. "Ich hatte das Glück, mit den etabliertesten Designern und den aufregendsten aufstrebenden Kreativen zusammenzuarbeiten", so Williams.

"Serena ist einer der inspirierendsten Menschen der Welt... ein echtes Individuum", so CFDA Chairman Thom Browne. "Sie ist eine Ikone der Sportwelt... sie repräsentiert Größe auf höchstem Niveau... eine perfekte Kombination unserer Welten... das ultimative Beispiel für Individualität in allem, was sie tut."

Die Verleihung - bekannt als eine Art Oscar-Verleihung im Bereich Mode - soll am 6. November im American Museum of Natural History in New York stattfinden. Gastgberin wird Sarah Jessica Parker sein, Stilikone der legendären Serie "Sex and the City".