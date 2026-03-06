Serena Williams gewinnt noch einmal ein WTA-Turnier? Da sind die Buchmacher bei interwetten skeptisch
Das mögliche Comeback von Serena Williams ist das wohl größte Gesprächsthema auf der WTA-Tour. Die Buchmacher bei interwetten haben sich mit der Angelegenheit auch intensiv auseinandergesetzt?
von tennisnet.com
zuletzt bearbeitet: 06.03.2026, 17:24 Uhr
Wenn jetzt auch noch Novak Djokovic davon ausgeht, dass Serena Williams ein Comeback starten wird, dann muss es ja beschlossene Sache sein. Natürlich sind aber Boch mehrere Fragen offen: Wann gibt die 23-malige Grand-Slam-Siegerin ihr Comeback? Und: Wird Serena vielleicht doch nur Doppel mit Schwester Venus spielen?
Gehen war aber einmal davon aus, dass die harte Trainingsarbeit - etwa mit Alicia Parks - auch für Solo-Auftritte gedacht war. Dann stellt sich naturgemäß gleich die nächste Frage: Wie erfolgreich wird Serena Williams auf der WTA-Tour sein? Genau darüber haben sich die Buchmacher bei interwetten schon Gedanken gemacht. Und sind zu folgenden Ergebnissen gekommen …
- Die Quote, ob Serena Williams bis zum Ende des Wimbledon-Turniers ein einziges Match auf der WTA-Tour gewinnt, liegen bei 1,40. Die Quote dafür, dass das nicht passiert? 2,70. Diese Wette läuft bis zum 12. Juli 2026 und 14 Uhr.
- Wer es ein bisschen knackiger mag: Wie sieht s damit aus, ob Serena ein Match auf WTA- oder Grand-Slam-Level bis zum Ende der French Open gewinnt? Quote „JA“: 1,55. Quote „NEIN“: 2,30.
- Und dann wird auch noch nach den Sternen gegriffen. Denn die Langzeitwette bei interwetten legt die Quoten fest, ob Serena Williams in der Saison 2026 ein Turnier auf Grand-Slam- oder WTA-Level gewinnt. Und da sind die Buchmacher sehr zuversichtlich, dass dies NICHT passieren wird. Die Quote dafür liegt bei 1,02. Sollte Serena aber tatsächlich ihr erstes Championat seit den Australian Open 2017 einfahren, dann gäbe es den zehnfachen Einsatz als Gewinn.