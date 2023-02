Serena Williams: "Leidenschaftlich gerne glücklich"

Serena Williams frönt derzeit dem Leben nach dem Tennissport. Dieses möchte die US-Amerikanerin auch dafür nutzen, um auf sich selbst zu schauen.

von Michael Rothschädl

zuletzt bearbeitet: 14.02.2023, 13:43 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

Serena Williams hat gut lachen

Auch, wenn Serena Williams als Aktive nun nicht mehr auf den größten Tennisplätzen dieser Welt zu sehen ist, so ist die US-amerikanische Überfliegerin nach wie vor ein äußerst begehrter Werbepartner. So etwa von Michelob ULTRA, mit der Biermarke arbeitet Williams nun bereits zum dritten Jahr in Serie zusammen. Weil die Chemie stimme, wie Williams betont. "Ich liebe es, dass sie (die Marke) uns an Freude erinnert. Ich bin ein sehr fröhlicher Mensch", sagte die Amerikanerin bei Essence.

Überhaupt habe die Freude nun im großen Stil Einzug ins Leben der 23-fachen Major-Siegerin gefunden: "Ich liebe es zu lachen. Ich bin leidenschaftlich gerne glücklich zu sein. Ich liebe es, Witze zu machen", so Williams. "Als Athleten müssen wir so viel tun und wir arbeiten so hart. Und manchmal bin ich schuldig in dem Sinne, als dass ich nicht immer genossen habe, was die Turniere und solche Dinge bringen."

Williams und die Freizeit

Die große Zeit, um Freizeitaktivitäten wie dem Golfsport zu frönen (Williams ist im neuesten Werbespot am Golfplatz zu sehen), hat die langjährige Weltranglistenerste dennoch nicht: "Ich spiele derzeit überhaupt kein Golf. Obwohl ich auf jeden Fall Golf spielen werde, sobald ich Zeit habe, was hoffentlich sehr bald sein wird.“ Zudem seien Bücher und Filme die Faszination der Amerikanerin - auch, wenn erstere seit der Geburt von Tochter Olympia doch hinten anstehen müssen.

Williams hatte sich bei den US Open 2022 von der großen Tennisbühne verabschiedet - dort aber noch einmal ganz groß aufgezeigt, wie etwa mit einem Sieg über die Estin Anett Kontaveit. Am Ende scheiterte Williams, die im Tennissport alles gewonnen hat, das es zu gewinnen gibt, in Runde drei hauchzart an Ajla Tomljanovic.