Serve-and-Volley-Weltrangliste: Pierre-Hugues Herbert führt, Maxime Cressy bald die Nummer 1?

Wer ist laut Weltrangliste der aktuell beste Serve-and-Volley-Spieler?

von Florian Goosmann

zuletzt bearbeitet: 20.10.2021, 10:22 Uhr

© Getty Images Pierre-Hugues Herbert

Es ist ja durchaus wunderbar, für was es alles Ranglisten gibt. Oder schlecht - je nachdem, wo man aufgeführt ist. Wunderbar auch, auf welche Ideen manche User auf Twitter so kommen oder welche Spezialgebiete sie abdecken.

Der Acoount @servevolleyer ist so einer. Wer mit Stefan Edberg aufgewachsen und auch heute noch ein Freund des gepflegten Aufschlag-Volley-Spiels ist, kommt an ihm nicht vorbei. @servevolleyer informiert ausschließlich über die Serve-and-Volley-Spieler, wo sie spielen, wann sie spielen, wie sie gespielt haben.

Und: Er bringt wöchentlich ein Update in Sachen Weltrangliste. Und zwar die Weltrangliste der Serve-and-Volley-Spieler.

Maxime Cressy und Mats Rosenkranz geben Hoffnung

Aktuell führt die Spezial-Rangliste der Franzose Pierre-Hugues Herbert an (im echten Leben steht er mit Platz 97 gerade noch so unter den Top 100), vor Feliciano Lopez (109.), Maxime Cressy (143.), Ramkumar Ramanathan (191.) und Ivo Kavlovic (230.).

Dann folgt eine deutsche Reihe: Dustin Brown (335.) wäre hiernach die Nummer 7 im Ranking, Mischa Zverev (339.) die Nummer 8 und der zuletzt erfolgreiche Mats Rosenkranz (381.) die Nummer 9. Vor Nicolas Mahut (409.) auf der 10.

Maxime Cressy auf dem Weg zur Nummer 1?

Es fällt auf: Viele der Genannten haben schon bessere Zeiten erlebt: Lopez, Karlovic, Brown, Zverev, Mahut - sie alle standen lange Zeit unter den Top 100, teils unter den Top 20 (Lopez, Karlovic). Und alle gehen stramm auf die 40 zu, Karlovic und Lopez haben sie schon überschritten.

Schlechte Zeiten also für Serve-and-Volley, noch schlechtere als ohnehin schon? Immerhin gibt es zwei Hoffnungsträger: Cressy und Rosenkranz. Cressy hatte zuletzt bei den US Open begeistert und dort Pablo Carreno Busta geschlagen. Und Rosenkranz hat in dieser Woche mehr als 100 Plätze im Ranking gutgemacht dank seines Halbfinaleinzugs in Mouilleron-Le-Captif (nach einem Sieg über den "Weltranglisten-Ersten" Herbert).

Beide sind zwar schon 24 Jahre alt, aber Serve-and-Volley braucht bekanntermaßen seine Zeit. Cressy könnte zumindest in unserer Weltrangliste schon bald die Nummer 1 stellen.