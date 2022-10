ServusTV-Sportchef Christian Nehiba - „Dominic Thiem hebt jedes Turnier auf ein anderes Niveau“

ServusTV wird auch 2022 die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle (Start ist am kommenden Montag, 24. Oktober) als Host Broadcaster übertragen. Sportchef Christian Nehiba freut sich auf das Herbst-Highlight in Wien, über die Rückkehr von Dominic Thiem und auch schon die Australian Open 2023, die ebenfalls wieder bei ServusTV laufen werden.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 21.10.2022, 18:48 Uhr

© GEPA Pictures Dominic Thiem, hier in Kitzbühel im Sommer 2022, hebt überall die Quote

tennisnet: Herr Nehiba. Kommende Woche stehen die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle an. ServusTV überträgt wieder als Host Broadcaster. Wie groß ist die Vorfreude auf den österreichischen Herbstklassiker?

Christian Nehiba: Wien ist für uns etwas ganz besonderes. Das Starterfeld in der Stadthalle sucht seinesgleichen. Ich finde, das kann man mit der zweiten Woche eines Grand-Slam-Turniers vergleichen. Und darauf freuen wir uns sehr.

tennisnet: Wenn Sie nun eine Bilanz über das Tennisjahr bei ServusTV ziehen müssten - wie sähe diese aus?

Nehiba: ServusTV hat im Jahr 2022 so viel Tennis gebracht wie noch nie zuvor. In Österreich waren es etwa 250 Stunden Live-Tennis, in Deutschland 170 Stunden. Wir haben großartige Highlights gehabt, wenn ich etwa an das Endspiel der Australian Open zwischen Rafael Nadal und Daniil Medvedev denke. Oder den 14. Titel von Nadal in Roland Garros. Und mit Carlos Alcaraz haben wir einen neuen Shootingstar mit seinem ersten Grand-Slam-Titel bei den den US Open gezeigt. Und nicht zu vergessen: Wir haben mit den Generali Open in Kitzbühel eine großartige Woche gehabt. Filip Misolic hat uns dort alle überrascht und war natürlich auch ein Quotenbringer. Obwohl Dominic erst spät in die Saison eingestiegen ist und etwas Zeit gebraucht hat, war es ein gutes und erfolgreiches Jahr für uns.

tennisnet: Lässt sich das auch an Zahlen festmachen?

Nehiba: Bei den Australian Open hatten wir im Männerfinale einen Marktanteil von 17 Prozent und damit mehr als 200.000 Zuschauer. Das French-Open-Endspiel hatte 15 Prozent Marktanteil. In Kitzbühel hatten wir über das gesamte Turnier hinweg 8,7 Prozent im Durchschnitt. Das ist für ein Turnier, von dem man mehr als 40 Stunden überträgt, sehr gut.

tennisnet: Dominic Thiem war in Kitzbühel auch dabei. Wie wichtig ist er für den Tennissport in Österreich und für Sie?

Nehiba: An der Person Dominic Thiem hängt klarerweise sehr viel. Er trägt Turniere, ja, er hebt Turniere auf ein anderes Niveau. Das ist unbestritten. Auch deshalb freuen wir uns ganz besonders auf die Erste Bank Open: weil wir wie die Fans auch gespannt, sind, wie Dominic Thiem performen wird. Im Moment sehen wir ja lauter Schritte in diesem Comeback-Prozess, die nach oben gehen. Es gehört zu einer wahren Heldensaga halt auch dazu, dass man auch durch ein echtes Tief schreiten muss. Das hat Dominic getan, zunächst mental, dann physisch. Umso schöner, dass er wieder da ist.

tennisnet: Es scheint auch so zu sein, dass die Erwartungshaltung sich geändert hat.

Nehiba: Mittlerweile interessieren sich die Fans auch wieder für eine erste und zweite Runde bei einem ATP-Tour-250-Turnier. In den letzten Jahren hat man Dominic Thiem immer automatisch im Viertelfinale gesehen. Eigentlich sogar noch weiter. Man sollte es in der Nachbetrachtung auch mit etwas Demut sehen, dass ein Österreicher fünf Jahre lang unter den Top Ten in der ATP-Weltrangliste gestanden hat. So etwas ist keineswegs selbstverständlich.

© ServusTV Christian Nehiba, Sportchef bei ServusTV, ist selbst passionierter Tennisspieler

tennisnet: Die Rolle als Host Broadcaster - was bringt diese mit sich?

Nehiba: Im Vorfeld sicherlich viel Stress, vor allem für die Produktion. Wenn das Turnier aber einmal angefangen hat, zeigt sich jedes Mal: Wir sind mittlerweile eine Familie. Und alle Mitglieder der ServusTV-Familie sagen, dass es sich nicht wie Arbeit anfühlt. Für uns ist es ein Privileg mit Leuten wie Babsi Schett, Alex Antonitsch oder Stefan Koubek zu arbeiten. Die lieben einfach den Tennissport und machen es uns auch extrem leicht. Niemand fährt seine Ellbogen aus, weil der andere ein paar Minuten mehr On-Air-Präsenz bekommt. Das habe ich bei anderen Sendern schon anders miterlebt.

tennisnet: Nicht zu vergessen Christopher Kas.

Nehiba: Der Kasi ist unser internationaler Experte bei den Grand-Slam-Turnieren und in Deutschland und ein ganz wichtiger Faktor für Tennis bei ServusTV.

tennisnet: Wie hat sich das Tennisjahr 2022 in Deutschland entwickelt?

Nehiba: Gut. Wir haben in Berlin und Stuttgart unseren Marktanteil gegenüber dem Vorjahr verdoppelt. Eine Weiterentwicklung ist spürbar, obwohl wir in Stuttgart leider erneut auf Sascha Zverev verzichten mussten. Wir wissen aber, dass Tennis in Deutschland ein viel härteres Pflaster ist als in Österreich. Das Sportspektrum ist breiter.

tennisnet: Spielt dabei auch eine Rolle, dass ServusTV in Österreich auch andere wichtige Sportrechte hält?

Nehiba: Ja, natürlich. Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Im Grunde genommen sind wir, in aller Bescheidenheit, der zweite große Player in Sachen Sport neben dem ORF. Wir haben uns nicht nur im Tennis, sondern auch im Motorsport und Fußball ein gewisses Standing erarbeitet. Auch weil wir immer versuchen, den Zuschauern ein richtiges Erlebnis zu bieten.

tennisnet: Gerade für die deutschen Tennisfans gibt es in diesem Jahr aber noch ein großes Highlight …

Nehiba: Absolut: Wir übertragen die Finalrunde im Davis Cup in Deutschland. Und dabei alle Matches der deutschen Mannschaft und das Endspiel live im Free TV, alle anderen Partien auf unserer digitalen Plattform ServusTV On. Was für alle Tennisturniere auch gilt. Wir sind auch mit einem Team vor Ort - inklusive Christopher Kas.

tennisnet: Und wenn wir einen Ausblick auf 2023 wagen …

Nehiba: … dann freut es mich bestätigen zu können, dass ServusTV auch im kommenden Jahr und damit schon zum fünften Mal die Australian Open mit allen Matches von Dominic Thiem und einem Highlight-Match pro Tag übertragen wird. Inklusive der Final-Partien.