Erstmals in der Geschichte der Erste Bank Open wird mit ServusTV ein privater TV-Sender als Host Broadcaster agieren. Wir haben mit dem Sportchef Christian Nehiba gesprochen.

Christian Nehiba - Sportchef bei ServusTV

tennisnet: Herr Nehiba. Manche werden sich daran erinnern: Kitzbühel, Generali Open 2018, Talk im Hangar live. Es war wie der Startschuss für den Tennissport auf ServusTV. Wie hat es sich seit damals entwickelt?

Christian Nehiba: Tja, seit dieser persönlichen Sternstunde für mich, als ich mit Dominic Thiem auf dem Platz stehen durfte und in meiner allerersten Sendung für ServusTV ein paar Bälle geschlagen habe, hat sich Tennis bei uns in den letzten beiden Jahren dramatisch positiv entwickelt. Der erste Schritt war, dass Dominic Thiem zum Red-Bull-Sportler geworden ist. Der zweite Schritt war dann, ihn an ServusTV zu binden. Und seine Geschichte über fast alle Kapitel über das Jahr hinweg zu erzählen. Wir haben in den letzten beiden Jahre viele Highlights mit ihm gehabt, beginnend mit seinem ersten 1000er-Sieg in Indian Wells, über seien ersten Heimsieg in Kitzbühel im vergangenen Jahr bis zu seiner absoluten Krönung: sein erstes Finale bei den Australian Open und jetzt der Triumph bei den US Open. Wir haben viele Sternstunden mit Österreichs Nummer eins erlebt. Der Tennissport ist ein bisschen mein Baby bei ServusTV, da freue ich mich natürlich ganz besonders.

tennisnet: Bei den US Open gab es nun bekanntermaßen einige Zugangsbeschränkungen. Wie hat ServusTV den ersten Major-Sieg von Dominic Thiem eingefangen?

Nehiba: Sie haben Recht. Wir konnten nicht vor Ort sein, aber das hat natürlich alle TV-Stationen betroffen, außer den Host Broadcaster. Insofern war es nicht ganz so leicht, Nähe zu Dominic aufzubauen. Aber wir haben Interviews von ihm vor und nach dem Spiel bekommen. Und waren, das kann ich jetzt schon in Hinblick auf den zweiten Teil der Doku „Der Thiem Spirit“ verraten, bei seinen Großeltern, haben mit ihnen zusammen das große Finale verfolgt. Das wird auch eines der großen Highlights dieser Doku sein.

tennisnet: Mit den Erste Bank Open in Wien steht ab Montag der nächste Höhepunkt an, noch ist nicht ganz klar, ob mit oder ohne Zuschauer. Ihr seid erstmals Host Broadcaster. Was heißt das für ServusTV?

Nehiba: Ich gehe davon aus, dass doch Publikum erlaubt sein wird. nach der Entscheidung der Regierung vom Montag werden es wohl 1.000 sein. Ich freue mich über jeden Fan, der vor Ort in der Stadthalle ist. Das haben auch die French Open gezeigt: Auch 1.000 Zuschauer können für eine gute Atmosphäre sorgen. Und das wird auch so über den Bildschirm kommen. Aber ja: Es wird das erste Mal in 46 Jahren dieses Turnier sein, dass nicht der öffentlich-rechtliche Rundfunk der Host Broadcaster ist. Sondern mit ServusTV ein Privatsender. Das ist für uns noch eine ganz besondere Herausforderung. Bei einem 500er-Turnier ist der Aufwand sehr groß, alleine mit 21 Kameras am Center Court in einer noch nie da gewesenen Dimension. Das ist aber auch unser Anspruch: Wenn wir etwas machen, dann machen wir es gescheit. Tennis wird den Fans in einer neuen Art und Weise präsentiert werden. Von Produktionsseite. Aber auch in der Redaktion sind wir sehr gut aufgestellt mit einem Team, das Tennis liebt und lebt: Angefangen mit Babsi Schett, die mit Christian Beyer zusammen moderieren wird; dann mit Alex Antonitsch, der mit mir gemeinsam kommentieren wird. Dazu haben wir Stefan Koubek als weiteren Experten. Wir sind von der Kompetenz gut aufgestellt, vor allem aber auch vom Charme her. Und freuen uns riesig, auch wenn Corona das gesamte Bild des Sports doch trübt.

tennisnet: Wie wird der Übertragungsplan der Erste Bank Open 2020 bei ServusTV aussehen?

Nehiba: Wir sind der Hauptlizenznehmer. Tatsache ist, dass alle Spiele des Turniers bei ServusTV bzw. bei servustv.com laufen. Und auch alle Spiele von Dominic Thiem nur bei uns zu sehen sind. Das Wochenende ist auch bei uns.Das Semifinale können wir uns auswählen, sollte es hoffentlich eines mit Dominic Thiem geben, läuft bei uns, das zweite teilen wir uns. das Finale ist dann live exklusiv bei ServusTV zu sehen. Unter der Woche sind die Nachmittagsspiele exklusiv bei uns zu sehen, die Abendspiele digital.

tennisnet: Wenn wir zu Beginn von einem Startschuss in Kitzbühel gesprochen haben, zum Abschluss die Frage: Wo kann es hingehen mit Tennis bei ServusTV?

Nehiba: Im Moment muss man schon noch festhalten: ServusTV ist ein Vollprogramm. Wir sind ein Sender, in dem Sport eine große und wichtige Rolle spielt. Aber solange wir keinen Spartensender haben - und das ist nicht der Fall - ist eigentlich diese Art der Berichterstattung von den großen Turnieren für uns perfekt. Dass wir täglich das Topspiel übertragen, dass es gewährleistet ist, dass wir alle Spiele von Dominic Thiem, dass wir Halbfinal- und Finalspiele habe - das ist der erste Punkt. Der zweite ist, dass wir am liebsten natürlich alle großen Turniere hätten. Und von vier haben wir immerhin schon zwei bei uns im Sender. Das ist höchst erfreulich. Wir wollen noch Dominic Thiem noch mehr auf unserem Sender haben, und noch mehr auf Tennis setzen. Wie das genau aussehen wird, lässt sich noch nicht sagen. dafür gibt es zu viele Sender im Pay- aber auch Digitalbereich, die sich für Tennis interessieren. Weil das Produkt Tennis hat durch den Aufstieg von Dominic Thiem sehr an Bedeutung gewonnen. Tennis boomt in Österreich enorm. Das macht die Rechte auch wieder begehrter. Unter dem Strich aber haben wir in diesem Jahr mit Kitzbühel und Wien die beiden Österreich-Turniere auf dem Sender, dazu noch die Australian und die US Open. Damit lässt sich schon einmal gut leben.