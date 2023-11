Siegemund mit neuer Doppel-Partnerin in 2024

Laura Siegemund krönte das Jahr 2023 mit dem Titel der Doppel-Konkurrenz bei den WTA Finals mit Vera Zvonareva. Die Paarung spielte in Mexiko zum letzten Mal zusammen.

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 13.11.2023, 19:26 Uhr

Wie auf der Plattform OpenCourt zu lesen war, wird es in der Spitze der WTA-Doppel einige Veränderungen bei der Teamzusammensetzung geben. Demnach wird auch Laura Siegemund ab der kommenden Saison nicht mehr mit ihrer bisherigen Partnerin Vera Zvonareva zusammen spielen.

Dafür wird die neue Nummer Fünf der Doppel-Weltrangliste in kommenden Jahr mit Barbora Krejcikova an den Start gehen. Die Tschechien, die 2021 den Einzel-Titel beiden French Open gewinnen konnte, steht aktuell auf Platz 13 des WTA Rankings. Insgesamt konnte die ehemalige Weltranglistenerste der Doppelkonkurrenz bereits sieben Grand-Slam-Titel in dieser Disziplin sichern.

Siegemund mit Grand-Slam-Titel im Mixed

In den letzten fünf Jahren spielte Kreijcikova vornehmlich mit ihrer Tschechischen Landsfrau Katerina Siniakova zusammen, mit der sie auch alle Erfolge bei den Major-Events erzielte. Für Siegemund also durchaus eine vielversprechende neue Partnerin, mit der die Filderstädterin sicherlich ähnliche Ziele anstreben wird. Im Mixed konnte sich Siegemund bereits zur Grand-Slam-Siegerin küren. 2016 gelang dieses Kunststück an der Seite von Mate Pavic.