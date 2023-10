Siegemund verliert im Viertelfinale von Zhengzhou

Laura Siegemund hat beim WTA-Turnier im chinesischen Zhengzhou ihr zweites Halbfinale der Saison verpasst. In der Runde der letzten Acht unterlag die 35 Jahre alte Qualifikantin aus Metzingen am Freitag der Italienerin Jasmine Paolini mit 0:6, 5:7.

von SID

zuletzt bearbeitet: 13.10.2023, 12:51 Uhr

Gegen die Weltranglisten-31. kam Siegemund überhaupt nicht ins Match, verlor ihre ersten drei Aufschlagspiele und gab den ersten Satz in nur 33 Minuten ab. Auch im zweiten Durchgang änderte sich das Spielgeschehen zunächst kaum, dann aber brachte die Deutsche im fünften und sechsten Anlauf ihre eigenen Aufgaben durch - und schaffte kurz darauf ihr erstes und einziges Break zum 3:4. Doch Paolini trotzte dem Aufbäumen der Kontrahentin und verwandelte ihren fünften Matchball nach 1:45 Stunden Spielzeit.

Trotz der Viertelfinalniederlage wird Siegemund in der kommenden Woche erstmals seit rund zwei Jahren in die Top 100 der Weltrangliste zurückkehren. Die Deutsche war in dieser Saison bislang nur im Juli beim Turnier in Warschau, wo sie erst im Endspiel an French-Open-Siegerin Iga Swiatek (Polen) scheiterte, über ein Achtelfinale auf der WTA-Tour hinausgekommen.

Neben Siegemund waren in Zhengzhou auch Tatjana Maria (Bad Saulgau) und Tamara Korpatsch (Hamburg) an den Start gegangen, beide hatten die erste Runde jedoch nicht überstanden.