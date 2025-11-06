Siniakova beendet das Jahr erneut als Nummer 1

Zum fünften Mal in ihrer Karriere beendet Katerina Siniakova das Jahr auf Platz 1 der Doppel-Weltrangliste – eine Leistung, die bisher nur Martina Navratilova vollbracht hat.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 06.11.2025, 11:15 Uhr

"Ich bin einfach nur überglücklich und froh, dass es dieses Jahr geklappt hat. Es ist ein Privileg, mit Martina auf einer Stufe zu stehen“, sagte die elfache Grand-Slam-Siegerin. Passenderweise wurde der 29-jährigen Tschechin bei der offiziellen WTA-Zeremonie die Martina-Navratilova-Trophäe überreicht.

In der kommenden Woche wird Siniakova ihre 169. Woche an der Spitze der Weltrangliste feiern und liegt damit an dritter Stelle hinter Liezel Huber (199) und Navratilova (237).

Erfolgreicher Auftakt bei den WTA Finals

Auch bei den WTA Finals läuft es für die 32-fache Titelträgerin Siniakova derzeit nahezu perfekt. Am Dienstag besiegte die Tschechin gemeinsam mit Taylor Townsend die Titelverteidigerinnen und an Nummer 3 gesetzten Gabriela Dabrowskiund Erin Routliffe mit 6:4, 7:6 (3) und sicherte sich damit den Gesamtsieg in der Liezel-Huber-Gruppe.

„Wir haben uns an unseren Plan gehalten und sehr, sehr gut zusammengespielt“, sagte Townsend anschließend. „Keine Lücken. Selbst als wir zurücklagen, sind wir zusammengeblieben und haben die gute Energie beibehalten … wir haben einfach weiter an unserem Plan gearbeitet – und es hat funktioniert.“

Am Donnerstag bestreiten sie ihr drittes Round-Robin-Match gegen Mirra Andreeva und Diana Shnaider, die aber bereits fix ausgeschieden sind. Am Freitag geht es für Siniakova und Townsend im Halbfinale weiter.

