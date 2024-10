Sinner baut Führung in Weltrangliste aus, Djokovic nähert sich ATP Finals

Während Jannik Sinner seinen Vorsprung in der Weltrangliste durch seinen Triumph in Shanghai vergrößerte, darf Novak Djokovic allmählich mit den ATP Finals planen.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 14.10.2024, 14:34 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic verlor das Shanghai-Finale gegen Jannik Sinner

Der Triumph beim ATP-Masters-1000-Turnier in Shanghai hat sich für Jannik Sinner gleich doppelt ausgezahlt: Der Südtiroler gewann in der chinesischen Metropole nicht nur seinen nächsten großen Titel, sondern wird das Jahr 2024 nun auch definitiv als Nummer eins der Welt abschließen.

Sinner, der in dieser Saison sowohl die Australian Open als auch die US Open gewann, hat in der Weltrangliste bereits 4.800 Zähler Vorsprung auf Carlos Alcaraz. Hinter dem zweitplatzierten Spanier liegt Alexander Zverev, dem Deutschen fehlen exakt 325 Punkte auf Alcaraz. Dieses Trio hat seine Karten für die ATP Finals in Turin bereits sicher in der Tasche.

Auch Novak Djokovic, der in Shanghai seinen 100.Tour-Titel verpasste, darf allmählich mit dem Jahresabschlussfinale der acht besten Spieler planen. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger aus Serbien liegt im Race (vor Casper Ruud und Andrey Rublev) auf Rang sechs und hat 605 Vorsprung auf den neuntplatzierten Alex de Minaur.

Noch besser als für Djokovic sieht es hinsichtlich einer Teilnahme an den ATP Finals für Daniil Medvedev und Taylor Fritz aus. Während der US-Amerikaner derzeit 985 Zähler vor de Minaur liegt, sind es bei Medvedev bereits deren 1.515.

