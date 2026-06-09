Sinner im Krankenhaus: Check nach Hitze-Kollaps in Paris

Jannik Sinners überraschendes Aus bei den French Open beschäftigt die Tenniswelt noch immer. Am Montag unterzog sich der Weltranglistenerste nun einer umfassenden medizinischen Untersuchung in Mailand.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.06.2026, 20:49 Uhr

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© Getty Images Solche Szenen möchte das Team Sinner in Zukunft vermeiden

Es war eines der überraschendsten Matches des Turniers: Jannik Sinner führte gegen den Argentinier Juan Manuel Cerundolo bereits in zwei Sätzen und schien auf Kurs Richtung dritte Runde. Doch plötzlich brach das Spiel des Südtirolers komplett auseinander. Der Italiener verlor die letzten drei Sätze deutlich und schied mit 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6 aus.

Nach der Partie machte Sinner weder die Hitze noch äußere Umstände verantwortlich. Stattdessen erklärte der vierfache Grand-Slam-Sieger, ihm sei schlicht die Energie ausgegangen.

Untersuchungen in Mailand

Am Montag ließ sich Sinner im renommierten San-Raffaele-Krankenhaus in Mailand komplett durchchecken. Der 24-Jährige verbrachte den Großteil des Tages in der Klinik, um die Ursachen seines körperlichen Einbruchs abzuklären. Das Team Sinner steht offenbar vor einem kleinen medizinischen Rätsel, das nun gelöst werden soll.

Agassi und McEnroe diskutieren die Ursachen

Die Tennislegenden Andre Agassi und John McEnroe meldeten sich nach dem Aus zu Wort. Agassi vermutete Probleme im Bereich Hydration und körperlicher Vorbereitung. McEnroe ging noch einen Schritt weiter und deutete an, dass die Schwierigkeiten möglicherweise nicht ausschließlich körperlicher Natur seien.

Der US-Amerikaner verwies darauf, dass Sinners Team seit Jahren an Lösungen arbeite und dennoch immer wieder ähnliche Situationen auftauchten. McEnroe betonte, wie schwierig es sei, in solchen Momenten mental und emotional die Kontrolle zu behalten.

Wimbledon statt Halle: Fokus auf den nächsten Anlauf

Unabhängig vom Ergebnis der Untersuchungen richtet sich der Blick bereits auf die Rasensaison. Anders als in den Vorjahren wird Sinner nicht beim Turnier in Halle antreten, sondern direkt nach Wimbledon reisen. Dort kehrt er als Titelverteidiger zurück, nachdem er im Vorjahr auf dem Weg zum Triumph unter anderem Ben Shelton und Novak Djokovic bezwungen hatte.