Sinner nach Peking-Sieg: "Man muss ein paar Turniere auslassen"

Jannik Sinner hat in Peking seinen dritten Titel im Jahr 2025 geholt. Bei der anschließenden Pressekonferenz sprach er über seinen Turniertriumph und den vollen Tour-Kalender.

von Johanna Brauer

zuletzt bearbeitet: 01.10.2025, 18:34 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner gewinnt das ATP-500-Turnier in Peking

Nach seinem jüngsten Erfolg bei dem ATP-500-Turnier in Peking startet Sinner nun in den Saisonendspurt. Bereits diese Woche startete das Masters in Shanghai. Der Südtiroler wird dort als Titelverteidiger und Topgesetzter auflaufen – nachdem Alcaraz nach seinem Tokio-Triumph aufgrund einer Fußgelenksverletzung absagte. Eine Entscheidung, die Sinner gut nachvollziehen kann.

Verpflichtend – und doch eine Wahl: Sinner über Turnier-Planung

Der volle Turnierkalender ist kein neues Thema. Die Masters-Turniere auf zwei Wochen auszudehnen stieß bei vielen Spielern, inklusive Djokovic, auf negativ Reaktionen, Absagen miteinbegriffen.

„Wenn man – so wie Carlos in dieser Saison – bei fast jedem Turnier mindestens das Finale erreicht, dann werden die Wochen automatisch länger. Auch die Masters-1000-Events dauern im Grunde zwei Wochen“, erklärte die Nummer zwei der Welt. Entscheidend sei, individuell zu prüfen, wann es besser ist, ein Event auszulassen. „Ich habe letztes Jahr ein paar Turniere gestrichen, weil ich überzeugt war, dass es das Beste für Körper und Kopf ist. Dieses Jahr habe ich zum Beispiel auch nicht in Toronto gespielt. Deshalb sage ich: Ja, sie sind verpflichtend, aber am Ende kann man trotzdem wählen. Ich habe immer das gewählt – und werde es auch weiterhin tun – was für mich das Beste ist.“

Auf einem Podest mit Djokovic und Nadal

2023 holte Sinner in Peking seinen ersten Titel, 2024 stoppte ihn Alcaraz im Finale. Mit seinem erneuten Triumph revanchierte sich der Südtiroler nun nicht nur, sondern reiht sich auch in die exklusive Siegerliste von Nadal und Djokovic ein – den einzigen Spielern mit mehreren Titeln bei dem ATP-500-Turnier.

„Natürlich ist es fantastisch, meinen Namen neben den ihren zu sehen. Gleichzeitig geht jeder seinen eigenen Weg“, sagte der 24-Jährige. Mit nun zwei Erfolgen zieht Sinner mit Nadal gleich, zum Rekordhalter Djokovic fehlen ihm noch vier Titel.