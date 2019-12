Sinner, Sharapova, und Co. - Weihnachtsgrüße aus der Tennisszene

Es weihnachtet sehr. Und so stehen einige Stars der Szene nicht an, ihre besten Wünsche über die sozialen Medien zu verbreiten. Besonders aktiv dabei: Maria Sharapova und Jannik Sinner.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 24.12.2019, 09:44 Uhr

© Twitter Singing and swinging away: Jannik und Maria

Es spricht für die Internationalität des Piatti Tennis Center in Bordighera, dass eine russische Legende und ein italienischer Teenager gemeinsam ein Weihnachtslied im besten Englisch intonieren. Jannik Sinner steht die Zukunft offen (weniger als Sänger), Maria Sharapova hingegen setzt noch einmal zum großen Comeback an. Die erste große Bewährungsprobe wird für beide bei den Australian Open kommen - für Sinner eine Premiere als Fixstarter im Hauptfeld.

Alizé Cornet mag zwar nicht die Erfolge von Maria Sharapova in ihrer Bilanz stehen haben, die Französin hat sich in der erweiterten Weltspitze dennoch seit Jahren etabliert. Zuletzt hat sich Cornet als vorbildliche Teamkameradin hervorgetan, Kristina Mladenovic und Caroline Garcia zum Sieg im Fed-Cup-Finale in Australien gejubelt. Und in den sozialen Netzwerken ist Alizé Cornet ohnehin zuhause.

Der Humor darf auch bei den Spitzenkräften im Frauentennis nicht zu kurz kommen. Und nicht nur sportlich mischt Naomi Osaka ganz vorne mit.