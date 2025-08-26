Sinner überrascht mit privatem Einblick: "Ja, ich bin verliebt"

Kurz vor seinem Einstieg bei den US Open macht Jannik Sinner mit einem Liebesgeständnis auf sich aufmerksam.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 26.08.2025, 18:22 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bei der Pressekonferenz der US Open

Eigentlich hält Sinner sein Liebesleben sehr privat. Kurz vor seiner Mission der Titelverteidigung bei den US Open gewährt er seinen Fans und der Tenniswelt jedoch seltene Einblicke. Im Interview mit der Corriere della Sera wird der 24-Jährige nach seinem Beziehungsstatus gefragt und gibt eine überraschend offene Antwort.

„Ja, ich bin verliebt“, so der Weltranglistenerste. Gleichzeitig fügt der Superstar aber hinzu: „Aber über das Privatleben möchte ich nicht sprechen“. Bereits seit einigen Wochen brodelte die Gerüchteküche. Sinners neue Freundin soll nämlich niemand anders sein als Laila Hasanovic – Ex-Freundin von Michael Schuhmachers Sohn Mick Schuhmacher. Das dänische Supermodel wurde bereits bei den French Open und in Wimbledon auf der Tribüne gesichtet.

Die Nummer Eins der Welt nimmt heute Kurs auf Titelverteidigung. Erstrundengegner ist Vit Kopriva. Man darf gespannt sein, ob Hasanovic wieder unter den Zuschauern sein wird.