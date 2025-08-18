Sinner vs. Alcaraz: Die Vorfreude auf das Höchstlevel

Jannik Sinner und Carlos Alcaraz im dirketen Duell. Der Turnierverlauf in Cincinnati meint es gut mit den Fans. Für beide Spieler ist es ebenfalls ein ganz besonderes Aufeinandertreffen. Auch mit Blick auf die US Open

von Daniel Hofmann

zuletzt bearbeitet: 18.08.2025, 09:48 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen im Endspiel von Cincinnati aufeinander.

Es wird das vierzehnte direkte Duell sein, dass Jannik Sinner und Carlos Alcaraz am Montag in Cincinnati austragen. Das Finale (heute um 21 Uhr MESZ) wird das erste Aufeinandertreffen nach dem Wimbledonfinale. Jannik Sinner ging dort als gekrönter Titelträger vom Feld. Zuvor siegte Carlos Alcaraz in Paris. Auch die vier vorherigen Duelle gingen an den Spanier, der in der Gesamtbilanz 8:5 führt.

Das Match wird auch ein Vorzeichen für die US Open sein, die in genau einer Woche starten. Der Sieger des heutigen Endspiels dürfte als Topfavorit beim letzten Grand Slam des Jahres gelten. Und auch die Vorfreude bei den beiden Protagonisten ist bereits groß. „Hoffentlich wird es ein Match auf dem Höchstlevel“, sagte Jannik Sinner zu der anstehenden Partie. Man könnte fast denken, er drückt auch zusätzlich seinem Gegner die Daumen. Doch so wird es keineswegs sein.

Carlos Alcaraz: „Das wird interessant“

Auch Carlos Alcaraz ist einem Duell mit Jannik Sinner so kurz vor dem Showdown am Big Apple keineswegs abgeneigt: „Ich freue mich sehr darauf. Er hat das letzte Duell gewonnen, ich die Duelle davor. Das wird sehr interessant.“

Der Begriff „Interessant“ dürfte sich wiederum genau auf die gerne genannte Standortbestimmung beziehen. Beide Spieler können für ein mögliches Aufeinandertreffen in New York bereits erste taktische Feinheiten ausprobieren und die Reaktion des Gegners analysieren. Doch am Ende geht es um einen begehrten Masters-Titel. Jannik Sinner kann die Titelverteidigung klar machen. Carlos Alcaraz möchte das verhindern. Ein Duell um Pokal und Statement.