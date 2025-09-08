Sinner zurück in Wien: Erste Bank Open 2025 mit Topstars und neuen Highlights

Die Erste Bank Open bringen auch heuer wieder Weltklasse-Tennis nach Wien – mit Jannik Sinner als Superstar und sechs aktuellen Top-Ten-Spielern. Neben sportlichen Höhepunkten wartet das Turnier mit neuen Locations, Side-Events und Inklusionsprojekten auf.

von Isabella Walser-Bürgler

zuletzt bearbeitet: 08.09.2025, 14:52 Uhr

© Getty Images Jannik Sinner bei seinem Triumph 2023

Jannik Sinner als Zugpferd

Top-News für die Fans: Jannik Sinner hat seine Teilnahme an den Erste Bank Open 2025 bestätigt. Der Italiener, der 2023 in einem epischen Finale Daniil Medvedev besiegte, kehrt vom 18. bis 26. Oktober in die Wiener Stadthalle zurück. Für Sinner ist es bereits der sechste Auftritt beim größten Tennisturnier Österreichs. Das Publikum darf sich damit einmal mehr auf einen der Publikumslieblinge der ATP-Tour freuen.

Sechs Top-Ten-Spieler auf der Nennliste

Schon zweieinhalb Wochen vor Meldeschluss zeigt sich, wie hochkarätig das Starterfeld ist: Neben Jannik Sinner stehen mit Alexander Zverev, Jack Draper, Alex de Minaur, Lorenzo Musetti und Karen Khachanov sechs weitere Top-Ten-Spieler fix auf der Nennliste. Hinzu kommen Hochkaräter wie Tommy Paul, Frances Tiafoe, Flavio Cobolli, Tomas Machac, Andrey Rublev und Daniil Medvedev. Turnierdirektor Herwig Straka spricht von einer der stärksten Besetzungen der Turniergeschichte und sieht darin ein klares Zeichen, dass die stetige Weiterentwicklung in Wien von den Spielern geschätzt wird.

Starke Österreicher und hochklassiges Feld

Neben den hochkarätigen internationalen Stars werden auch die Österreicher das Heimpublikum begeistern. Filip Misolic und Sebastian Ofner erhielten beide eine Wildcard und schlagen fix im Hauptbewerb auf. Ofner kehrt nach seiner Verletzungspause zurück und will vor heimischem Publikum wieder angreifen. Misolic hingegen hat sich mit seinem Sprung in die Top 100 empfohlen.

Die Marx Halle als neue Bühne

Erstmals wird auch die Wiener Marx Halle als zweite Match-Location genutzt. Neben Matches und Trainingseinheiten der ATP-Profis gibt es hier auch ein Rollstuhltennis-Turnier mit Topstars wie Alfie Hewett (ENG/Nummer 2 der Weltrangliste), Martin De La Puente (ESP/3) und Gordon Reid (ENG/5). Damit setzt das Turnier einen wichtigen Akzent in Sachen Inklusion und öffnet den Fans zugleich neue Möglichkeiten, den Stars hautnah zu begegnen.

Entertainment rund um den Court

Die Erste Bank Open stehen nicht nur für Weltklasse-Tennis, sondern auch für ein breites Rahmenprogramm. Die Erste Bank feiert heuer 15 Jahre als Hauptsponsor und bringt mit neuen Formaten wie der #glaubandich Fans & Players-Zone die Zuschauer noch näher an die Stars. In der Stadthalle wird ein neues Clubbing mit Cocktail-Lounge, Dancefloor und Gaming-Area eingeführt. Außerdem lockt das “Super-Fan-Day”-Format mit exklusiven Erlebnissen und Fan-Interaktionen. Ergänzt wird das Programm durch die Merchandise-Kollektion “Champions of Vienna” und die beliebten “Magic Moments in the City” auf dem Wiener Rathausplatz. Die Wiener Städtische Versicherung sorgt zudem mit Aktionen wie dem “Turin Calling”-Gewinnspiel für Familienfreundlichkeit.

Stadtrat Peter Hacker betonte bei der Präsentation die ungebrochene Tennis-Euphorie in Wien und sieht die Erste Bank Open als Aushängeschild für Sport und Begeisterung in der Stadt.