Sinners Ziele: Muskeln aufbauen, Aufschlag verbessern

Nachdem Jannik Sinner in Miami und Monte Carlo jeweils das Viertelfinale erreicht hat, blickte er in einem Interview auf das nahende Heimspiel in Rom voraus.

von Dennis Heinemann

zuletzt bearbeitet: 27.04.2022, 19:37 Uhr

Beim Aufschlag soll noch mehr gehen: Jannik Sinner

Jannik Sinner ist mit seinen erst 20 Jahren gut dabei. Natürlich gibt es Höhen und Tiefen, aber das Match gegen Alexander Zverev im Viertelfinale von Monte Carlo machte trotz der Niederlage des Italieners durchaus Lust auf mehr. Sinner äußerte sich nun in einem Interview mit einer italienischen Zeitung zu möglichen Ansatzpunkten im Training. „Ich muss Muskeln aufbauen“, sagte er.

Mehr Muskulatur könnte Sinner dabei helfen, beim Aufschlag noch mehr aus seiner Körpergröße von 188 cm herauszuholen. Da sieht der Italiener Nachholbedarf – Patrick Mouratoglou übrigens auch. Sinner glaubt hierbei aber auf einem guten Weg zu sein: „Gegen Pablo Carreno Busta habe ich (in Miami, Anm. d. Red.) 15 Asse geschlagen, das ist mir noch nie passiert. Aber es gibt noch andere Dinge, den Rückhand-Slice oder die Stoppbälle zum Beispiel. Die muss ich trainieren.“

„In Rom spiele ich am liebsten“

Sinner freut sich bereits auf das bald anstehende Turnier in Rom. Ein Turnier in seinem Heimatland, bei dem er erstmalig gesetzt sein wird. „In Rom zu spielen, das mache ich am liebsten. Natürlich spürst du Zuhause immer etwas mehr Druck, aber auf der anderen Seite ist es ein tolles Gefühl, wenn die Zuschauer deinen Namen rufen. Das kann dir einen richtigen Schub geben.“ Bevor er aber in Rom an den Start gehen wird, steht für Sinner das Turnier in Madrid an – sofern ihm die Blasen an den Füßen keinen Strich durch die Rechnung machen.