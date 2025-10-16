Six Kings Slam: Alcaraz mit souveränem Sieg über Fritz im Finale

Carlos Alcaraz ist mit einem 6:4 und 6:2 gegen Taylor Fritz ungefährdet in das Endspiel des Six Kings Slam 2025 eingezogen. Dort trifft er am Samstag entweder auf Jannik Sinner oder Novak Djokovic.

von Jens Huiber

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 20:23 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt!

© Getty Images Carlos Alcaraz in Riad beim Six Kings Slam

Alcaraz und Fritz haben sich in den letzten Wochen ja öfters gesehen: Beim Laver Cup in San Francisco behielt der US-Amerikaner die Oberhand, Alcaraz revanchierte sich im Endspiel des 500er-Events von Tokio.

Carlos Alcaraz setzte den ersten Nadelstich, holte das Break zum 3:2. Und das transportierte der sechsmalige Major-Champion bis zum 6:4. Im zweiten Akt hatte Fritz im vierten Spiel eine Breakchance, Alcaraz konnte parieren. Der Favorit machte es wenige Augenblicke später besser, ging mit 3:2 in Führung. Das nächste Break zum 5:2 stellte die Weichen dann endgültig auf Sieg von Alcaraz.

Ruhetag für Alcaraz und den anderen Finalisten

Nach etwas mehr als einer Stunde hatte Carlos Alcaraz seinen ersten Matchball, Fritz wehrte ab. Wie auch den zweiten. Danach hatte der US-Amerikaner sogar noch die Chance auf ein kleines Comeback. Das wollte sich Alcaraz aber dann doch nicht anschauen.

Im zweiten Halbfinale treffen nun gleich im Anschluss Jannik Sinner und Novak Djokovic aufeinander. Sinner hatte gestern mit Stefanos Tsitsipas keine Probleme, Djokovic hatte gleich einen Platz in der Vorschlussrunde zugeteilt bekommen.

Morgen gibt es bei den Six Kings Slam übrigens einen Ruhetag. Denn die ATP erlaubt während einer laufenden Saison keine Schaukampfturniere, die drei Tage hintereinander in Anspruch nehmen.

