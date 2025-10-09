Six Kings Slam: Alexander Zverev eröffnet gegen Angstgegner Taylor Fritz

Vom 15. bis 18. Oktober geht in Saudi-Arabien der Six Kings Slam über die Bühne. Mittlerweile steht auch schon der Spielplan fest.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 09.10.2025, 12:16 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

© Getty Images Alexander Zverev eröffnet gegen Taylor Fritz

Auf Alexander Zverev wartet beim Six Kings Slam in Riad im Kampf um den üppigen Siegerscheck gleich zu Beginn eine große Herausforderung. Wie die Veranstalter des Exhibition-Events am Mittwoch bekanntgaben, bekommt es der Deutsche im Viertelfinale mit dem US-Amerikaner Taylor Fritz zu tun.

Fritz avancierte zuletzt zu Zverevs Angstgegner und konnte - inklusive zweier Partien beim Laver Cup - die sechs jüngsten Begegnungen mit dem gebürtigen Hamburger für sich entscheiden. Insgesamt liegt der aktuelle Weltranglistenvierte im Head to Head mit 9:5 voran.

Außerdem kommt es im Viertelfinale am 15. Oktober zum Duell zwischen Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas. Der Sieger dieser Begegnung bekommt es einen Tag später mit Novak Djokovic zu tun. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger steht wie der Weltranglistenerste Carlos Alcaraz, der in seiner ersten Partie auf Zverev oder Fritz trifft, direkt im Halbfinale.

Üppiges Preisgeld

Das Finale in der saudi-arabischen Hauptstadt findet erst am 18. Oktober statt, da aufgrund der ATP-Regularien am Freitag pausiert werden muss. ATP-Spieler dürfen während der laufenden Saison nämlich nicht an “inoffiziellen Veranstaltungen” teilnehmen, die “drei oder mehr aufeinanderfolgende Tage” dauern.

Neben dem Endspiel findet am Samstag auch noch das Spiel um Platz drei statt. Das Event wird im “Best-of-Three-Format” ausgetragen. Bei der Premiere im Vorjahr erhielt jeder der sechs Teilnehmer eine Antrittsprämie in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar, Sinner kassierte für seinen Triumph insgesamt 6 Millionen US-Dollar.