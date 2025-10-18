Six Kings Slam: Aufgabe nach Tiebreak! Djokovic schenkt Fritz Platz drei

Novak Djokovic hat beim finalen Tag des Six Kings Slams in Riad den dritten Platz gegen Taylor Fritz verpasst. Nach einem intensiven ersten Satz gab der Serbe verletzungsbedingt auf.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 18.10.2025, 20:14 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic unterlag im halbfinale Jannik Sinner in zwei Sätzen.

Auf der Tour hat Taylor Fritz gegen Novak Djokovic noch nie den Court als Sieger verlassen. Und auch beim Six Kings Slam in Riad ist das der Fall. Es war keineswegs eine leichte Aufgabe für den Serben, der einige Breakchancen abwehren musste.

Fünf vereiltete Breakchancen durfte sich Taylor Fritz beim ungünstigen Spielstand von 4:5 anschreiben lassen. Diese gaben dem US-Amerikaner Selbstvertrauen, der das anschließende Aufschlagspiel von Novak Djokovic über eine Viertelstunde ziehen konnte. Jedoch ohne Erfolg.

Aufgabe von Djokovic nach 80 Minuten

Der anschließende Tiebreak ging nach intensiven 80 Minuten Spielzeit an Taylor Fritz. Novak Djokovic musste anschließend aufgeben, da die Blessuren unter den Anstrengungen zu viele Probleme bereiteten. Für Taylor Fritz zumindest dahingehend eine Genugtuung, da der US-Boy stark aufspielte.

Das Endspiel bestreiten im Anschluss die beiden Platzhirsche Jannik Sinner und Carlos Alcaraz. Auch im letzten Jahr war das die finale Paarung, die der Südtiroler für sich entscheiden konnte.