Six Kings Slam: Daniil Medvedev und Holger Rune - 70 Minuten für 1,5 Millionen US-Dollar

1,5 Millionen US-Dollar für 70 Minuten auf dem Platz: kein schlechter Deal für Daniil Medvedev und Holger Rune.

von Nikolaus Fink

zuletzt bearbeitet: 17.10.2024, 12:31 Uhr

© Getty Images 70 Minuten für viel Geld: Holger Rune und Daniil Medvedev

Der Abstecher nach Saudi-Arabien hat sich für Daniil Medvedev und Holger Rune im wahrsten Sinner des Wortes bezahlt gemacht. Obwohl beide Spieler im Viertelfinale des “Six Kings Slam” gegen Jannik Sinner bzw. Carlos Alcaraz in rund 70 Minuten verloren, kassierten sie übereinstimmenden Medienberichten zufolge nur für ihre Teilnahme in Riad ein Startgeld in Höhe von 1,5 Millionen US-Dollar.

Zum Vergleich: Für seinen Triumph bei den US Open 2021 hatte Medvedev 2,5 Millionen US-Dollar an Preisgeld erhalten. In Saudi-Arabien kassiert der Sieger - zusätzlich zur üppigen Antrittsprämie - 6 Millionen US-Dollar. Kritiker werfen dem Land vor, mithilfe von "Sportswashing" Verfehlungen wie Menschenrechtsverletzungen übertünchen zu wollen.

Nadal ist Botschafter des saudi-arabischen Tennisverbands

Abgehalten werden die Tennisstars davon offenbar nicht. Neben Sinner, Alcaraz, Medvedev und Rune sind dieser Tage in Riad auch Novak Djokovic und Rafael Nadal am Start. Der Spanier, der seine Karriere noch in diesem Jahr beenden wird, fungiert sogar als Botschafter für den saudi-arabischen Tennisverband.

Für Medvedev und Rune geht es nach dem Abstecher zum “Six Kings Slam” indes bereits in der kommenden Woche auf der regulären ATP-Tour weiter. Während der Russe bei den Erste Bank Open in Wien aufschlagen wird, kämpft der Däne beim Parallelevent in Basel um Punkte.