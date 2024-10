Six Kings Slam: Djokovic und Nadal mit Freilos ins Semifinale

Beim mit ca. 15 Millionen US-Dollar ausgelobten „Six Kings Slam“, das als hochdotiertes Show-Event vom 16. bis 19. Oktober in Saudi-Arabien ausgetragen wird, wurde der Spielplan veröffentlicht, bei dem Novak Djokovicund Rafael Nadal kampflos im Halbfinale stehen.

von Dietmar Kaspar

zuletzt bearbeitet: 05.10.2024, 12:56 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic und Rafael Nadal müssen beim Six Kings Slam in Saudi-Arabien erst im Halbfinale einsteigen.

Die Werbetrommel für den mit ca. 15 Millionen dotierten „Six Kings Slam“ wurde in Aufsehen erregender Art und Weise professionell gerührt. An kaum einem Tennisfan dürfte der hochwertige, etwas martialisch daherkommende Trailer für das neuartige Showevent in Saudi-Arabien vorbeigegangen sein.

Umso gespannter durfte man sein, wie sich an den drei Spieltagen, unterbrochen durch den von der ATP vorgeschriebenen Ruhetag, das Matchprogramm gestalten würde. Fast langweilig und sportlich fragwürdig kommt das Event nun mit einem „normalen“ KO-System“ daher, in dem mit Novak Djokovic und Rafael Nadal zwei Teilnehmer sich das somit reduzierte Viertelfinale ersparen können und erst in der Runde der letzten Vier einsteigen werden.

Gestartet wird das Event am 16. Oktober mit der Neuauflage des diesjährigen Australian-Open-Finals zwischen Jannik Sinner und Daniil Medvedev, wobei der Sieger am Folgetag auf den 24-fachen Grand-Slam-Champion aus Serbien treffen wird. In der zweiten Begegnung des Auftakttages wird Carlos Alcaraz mit Holger Rune auf den einzigen nicht Grand-Slam-Champion im Feld treffen, um sich bei einem Sieg für das rein spanische Duell gegen den 22-fachen Grand-Slam-Champion aus Manacor zu qualifizieren. Nach den beiden Halbfinals am Donnerstag, den 17. Oktober wird das Endspiel nach einem Ruhetag am Samstag, den 19. Oktober über die Bühne gehen.

Gründe, warum ausgerechnet Nadal und Djokovic in den Genuss des späten Turniereinstiegs kommen, gibt es natürlich genügend. Als Mitglieder der „Big3“ weisen die beiden mit Abstand die meisten Grand-Slam-Titel auf. Zudem erhöht die Schonung der beiden ältesten Teilnehmer im Feld die Chance auf einen möglichst langen Verbleib der beiden Aushängeschilder im Wettbewerb. Auch dürfte sich die Funktion von Nadal als Tennis-Botschafter Saudi-Arabiens nicht zu seinem Nachteil ausgewirkt haben. Dennoch dürfte dieser Modus mit ungleichen Einsatzzeiten das sportliche Ansehen des Show-Events nicht gerade erhöht haben.

Übertragen wird das Event in den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz beim Streaming-Anbieter DAZN, der alle Matches kostenfrei für alle zeigen wird, die sich dort einen Account zugelegt haben.