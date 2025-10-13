Six Kings Slam: Djokovic verdrängt Sinner in der Setzliste

Es ist zwar nur ein Schaukampfturnier - aber die Setzung beim “Six Kings Slam” in Riad mutet doch ein wenig komisch an.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 13.10.2025, 13:17 Uhr

© Getty Images Novak Djokovic bei den "Six Kings Slam" im vergangenen Jahr

Natürlich: Geht es nach den Karriere-Erfolgen, dann ist Novak Djokovic der mächtigste König unter den sechs Teilnehmern bei der zweiten Ausgabe des “Six Kings Slam”, der ab Mittwoch in Riad über die Bühne gehen wird. Dass sich die Veranstalter nun aber entschlossen haben, den Serben direkt ins Halbfinale zu setzen und damit den in der Weltrangliste besser platzierten Jannik Sinner ein zusätzliches Match aufzubrummen, ist zumindest eigenartig.

Andererseits: Das Startgeld für die Sause in Saudi-Arabien liegt ja beir 1,5 Millionen US Doller pro Mann. Dafür kann man schon mal eine Extraschicht einlegen. Und nachdem Stefanos Tsitsipas, der Gegner von Sinner in Runde eins, ohnehin waidwund daherkommt, gibt es im Normalfall nur ein lockeres Einspielen für den Weltranglisten-Zweiten.

Die obere Hälfte des Sixpacks wird mit der Partie zwischen Taylor Fritz und Alexander Zverev eröffnet. Neben ein paar zusätzlichen Cent Preisgeld könnte sich Zverev gegen einen seiner Angstgegner da auch ein bisschen Selbstvertrauen holen. Der Sieger dieser Partie bekommt es jedenfalls in der Vorschlussrunde mit Carlos Alcaraz zu tun.