Six Kings Slam live: Alexander Zverev vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Alexander Zverev und Taylor Fritz eröffnen den Six Kings Slam in Riad. Das Match gibt es ab 18:30 Uhr live im Livestream bei Netflix und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 15.10.2025, 18:44 Uhr

Wer gewinnt? Tippt jetzt! News News News News News News News News News News News News

tennisnet.com Live Ticker [Aktualisieren] Tim Henman ... ... und Feliciano Lopez auf dem Center Court - was soll da noch schiefgehen? Zum weiteren Programm: Der ... ... Sieger dieser Partie spielt morgen gegen Carlos Alcaraz. Der Gewinner des zweiten Matches heute Abend zwischen Jannik Sinner und Stefanos Tsitsipas bekommt es morgen mit Novak Djokovic zu tun.

Taylor hat die letzten ... ... sechs offiziellen Partien gegen Sascha gewonnen, also auch die jüngste beim Laver Cup in San Francisco. Insgesamt steht es 9:5 für Fritzie (so dürfen ihn John Isner, Sam Querrey, und Co. - also auch wir - nennen). Wie auch immer das Match heute ausgeht: Es wird keine Eintragung in die offizielle Statistik der ATP finden. Sechs Könige sind ... ... angekündigt, immerhin drei davon haben auch schon mal ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Check that: nicht nur eines, sondern deren mehrere. Alexander Zverev und Taylor Fritz gehören nicht zu dieser Gruppe, aber das kann ja noch werden. Allerdings nicht beim Six Kings Slam. da geht es zum einen um die Ehre. Und um ein sehr sportliches Salär. Wir schauen es uns auf jeden Fall mal an ...



© Getty Images Alexander Zverev eröffnet gegen Taylor Fritz

Weltranglistenpunkte gibt es beim Six Kings Slam keine. Das stattliche Preisgeld lockt die Stars jedoch nach Riad, wo zum zweiten mal der König der König gekürt werden soll. Das Schaukampf-Event eröffnen Alexander Zverev und Taylor Fritz. Für den deutschen Topstar sicherlich kein schönes Los. gehört der US-Boy doch zu den unliebsamen Gegnern auf der Tour.

Von 14 Duellen gewann Taylor Fritz satte neun Matches. Die letzten sechs Begegnungen gingen allesamt an den US-Amerikaner. Auch wenn das heute Match nicht in die Statistik aufgenommen wird, dürfte ein Erfolg für Alexander Zverev ein bisschen Genugtuung bedeuten.

Zverev vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Alexander Zverev und Taylor Fritz gibt es ab 18:30 Uhr im Livestream bei Netflix.