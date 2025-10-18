Six Kings Slam live: Carlos Alcaraz vs. Jannik Sinner im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Jannik Sinner treffen wie im Vorjahr im Finale des Six Kings Slam in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab 20 Uhr live im Livestream bei Netflix und in unserem Liveticker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 17.10.2025, 17:46 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz und Jannik Siner spielen heute um ziemlich viel Geld

Wie schon 2024 treffen Carlos Alcaraz und Jannik Sinner auch in diesem Jahr im Endspiel des Six Kings Slam in Saudi-Arabien aufeinander. Vor Jahresfrist hatte sich der Südtiroler die fette Siegesprämie holen können.

Auf ihrem Weg ins Endspiel wurden die beiden nicht wesentlich gefordert. Sinner musste aber ein Match mehr bestreiten, gewann dieses aber gegen Stefanos Tsitsipas ohne Problem.

Alcaraz vs. Sinner - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Jannik Sinner und Carlos Alcaraz gibt es ab 20 Uhr live im Livestream bei Netflix.