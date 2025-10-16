Six Kings Slam live: Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz im TV, Livestream und Liveticker

Carlos Alcaraz und Taylor Fritz treffen im Halbfinale des Six Kings Slam in Riad aufeinander. Das Match gibt es ab 18:30 Uhr im Livestream bei Netflix und in unserem Matchtracker.

von tennisnet.com

zuletzt bearbeitet: 16.10.2025, 20:06 Uhr

© Getty Images Carlos Alcaraz trifft auf Taylor Fritz

Nachdem er im Vorjahr das Finale gegen Jannik Sinner verlor, will Carlos Alcaraz 2025 zum ersten Mal beim Six Kings Slam triumphieren. Im Halbfinale des Showturniers bekommt es der Weltranglistenerste mit Taylor Fritz zu tun.

Der US-Amerikaner, der im Gegensatz zu Alcaraz kein Freilos hatte, setzte sich im Viertelfinale gegen seinen Lieblingsgegner Alexander Zverev klar mit 6:3 und 6:4 durch. Im Head to Head mit Alcaraz liegt Fritz 1:4 zurück.

Alcaraz vs. Fritz - hier gibt es einen Livestream

Das Match zwischen Carlos Alcaraz und Taylor Fritz gibt es ab 18:30 Uhr im Livestream bei Netflix.